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中秋連假台61線苗栗縣竹南、後龍封閉5處平交路口

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
公路總局自9月10日（星期六）至9月11日（星期日）止共計2天，將部分時段封閉台61線苗栗縣竹南、後龍路段平交路口。圖／本報資料照片
公路總局自9月10日（星期六）至9月11日（星期日）止共計2天，將部分時段封閉台61線苗栗縣竹南、後龍路段平交路口。圖／本報資料照片

今年中秋連續假期自9月9日至9月11日共計3天，因應台61線全線通車後，連假期間湧現返鄉及旅遊車潮，公路總局自9月10日（星期六）至9月11日（星期日）止共計2天，將部分時段封閉台61線苗栗縣竹南、後龍路段平交路口。

公路總局第二區養護工程處表示，台61線竹南、後龍路段為今年中秋連續假期重要交通疏運路段，為有效疏解台61線北上車潮，將部分時段封閉5個平交路口，以利西濱快速道路主線車流疏導，封閉路段及時段，苗栗工務段均派員偕同現場警力協助引導車流。

封閉路口計5處，台61線89K+670冷水坑(龍好街11巷)路口、台61線92K+330中美里路口、台61線92K+900保福路路口、台61線94K+200竹南垃圾場路口及台61線101K+300苗11大山腳路口，9月10日至9月11日下午3點至晚上9點橫向路口封閉。

平交路口封閉採快慢車道以交通錐、連桿阻隔，路口時制改採閃光時制，主線車流不受號誌影響續進，封閉期間支道可由側車道進出，呼籲用路人如需穿越台61線封閉路口務必提前改道。

車潮 中秋 連續假期

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