高虹安當華山志工獻唱 88歲獨居奶奶感動哭了

民眾黨新竹市長參選人高虹安最近不時在行程活動上一展歌喉，今天她擔任華山基金會一日志工，探訪獨居88歲劉奶奶，特地獻唱經典歌曲「月亮代表我的心」，獻上中秋節祝福。劉奶奶聽了感動不禁紅了眼眶，回憶自己從小辛苦，很開心大家來陪伴。

高虹安今天與市議員李國璋擔任華山基金會一日志工，一早與華山基金會、在地企業許燕斌烘焙坊，到東區探訪獨居的88歲劉奶奶，關心身心健康狀況。一行人也帶著電風扇、蛋糕、月餅與肉乾等物資，希望奶奶能感受到社會溫暖，有個美好的中秋節。

再過一個多禮拜就是中秋節了，高虹安今天也在探訪時特別現場「月亮代表我的心」給劉奶奶聽，讓劉奶奶忍不住感動紅了眼眶，高看了不捨，也拿出衛生紙幫奶奶擦擦眼淚，氣氛溫馨。

高虹安表示，華山基金會目前在新竹關懷近200名獨居的弱勢長輩，今天很高興能夠擔任華山基金會的一日志工來探訪陪伴劉奶奶，希望能拋磚引玉，吸引更多人投入志工服務與弱勢長輩的關懷行動，讓新竹市的愛心綿延不絕。