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綠116通學廊道開闢工程開工動土典禮

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
桃園區綠116通學廊道工程範圍。圖／工務局提供。
桃園區綠116通學廊道工程範圍。圖／工務局提供。

桃園副市長李憲明今日上午出席「桃園區綠116通學廊道開闢工程開工動土典禮」，本工程主要串連慈文國中與永順國小之間動線，提供安全通學步道，並發揮綠帶在都市空間的生態效益，打造市民共享綠地資源，是一條可以拉近市民與自然距離之廊道。

本工程屬都市計畫之未開闢綠地，雖然只是一條170公尺長、10公尺寬的綠廊道，但因既有地形高差大，且與溝渠、已開闢社區之銜接界面等問題複雜，因此多年未能順利開闢。

這條綠色廊道可說是慈文國中與永順國小的最短直線距離，途經上城社區與紐約大時代社區，是學生們上下學之通學捷徑，倘經整理開闢，不僅可提升通學安全，亦可作為社區居民休閒散步與交誼的廊道空間，同時，也可作為緊急避難通道，更提升市民生活的安全。

因此，本工程提出「讓孩童上下學及市民散步也可充滿生態教育性」的規劃設計，經評估加蓋溝渠，並以曲線型散步廊道設計為主，兩側種植原生種的大樹提供綠蔭，並做為動物棲息場域，搭配誘鳥誘蝶植物組成的灌木層，讓大家可以散步在動植物豐富且生機盎然的環境氛圍中。

本工程面積0.17公頃，總經費約2310萬元，預計明年3月完工，同時也是一項「安心工程」，為降低工程對社區的影響，市府利用綠廊道兩側擋土牆與鄰近社區大樓結構區隔，俾免施工擾動，而對既有的大排水溝也採用非共構的結構方式加蓋，來維持溝渠結構安全並延續排水功能。且施工過程均依桃園的公共工程管理規定，要求施工廠商降低工地粉塵及噪音，以維持周邊居民既有的生活品質。

為了提升整體市容、優化生活環境品質，桃園市府有計畫的開闢公園綠地及開放空間等各項公共建設，本工程盤點周邊空間機能，翻轉社區間的雜亂阻隔帶，成為串聯通學、休憩需求的綠色廊帶，未來我們也持續整合桃園綠色基盤設施，以期打造桃園為每個市民心中的「桃花源」，讓市民有「三感」-生活有質感、心中有幸福感、身為桃園市民有光榮感，建構桃園成為宜居且自然的生態城市。

桃園區綠116通學廊道模擬圖。圖／工務局提供。
桃園區綠116通學廊道模擬圖。圖／工務局提供。

桃園 噪音

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