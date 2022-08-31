綠116通學廊道開闢工程開工動土典禮

桃園副市長李憲明今日上午出席「桃園區綠116通學廊道開闢工程開工動土典禮」，本工程主要串連慈文國中與永順國小之間動線，提供安全通學步道，並發揮綠帶在都市空間的生態效益，打造市民共享綠地資源，是一條可以拉近市民與自然距離之廊道。

本工程屬都市計畫之未開闢綠地，雖然只是一條170公尺長、10公尺寬的綠廊道，但因既有地形高差大，且與溝渠、已開闢社區之銜接界面等問題複雜，因此多年未能順利開闢。

這條綠色廊道可說是慈文國中與永順國小的最短直線距離，途經上城社區與紐約大時代社區，是學生們上下學之通學捷徑，倘經整理開闢，不僅可提升通學安全，亦可作為社區居民休閒散步與交誼的廊道空間，同時，也可作為緊急避難通道，更提升市民生活的安全。

因此，本工程提出「讓孩童上下學及市民散步也可充滿生態教育性」的規劃設計，經評估加蓋溝渠，並以曲線型散步廊道設計為主，兩側種植原生種的大樹提供綠蔭，並做為動物棲息場域，搭配誘鳥誘蝶植物組成的灌木層，讓大家可以散步在動植物豐富且生機盎然的環境氛圍中。

本工程面積0.17公頃，總經費約2310萬元，預計明年3月完工，同時也是一項「安心工程」，為降低工程對社區的影響，市府利用綠廊道兩側擋土牆與鄰近社區大樓結構區隔，俾免施工擾動，而對既有的大排水溝也採用非共構的結構方式加蓋，來維持溝渠結構安全並延續排水功能。且施工過程均依桃園的公共工程管理規定，要求施工廠商降低工地粉塵及噪音，以維持周邊居民既有的生活品質。