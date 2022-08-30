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大嵙崁地質公園開工 鄭文燦：9/8地景節10月中庄吊橋

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦宣布2022桃園地景藝術節9月8日起展開，一旁是黑翅鳶地景造型。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦宣布2022桃園地景藝術節9月8日起展開，一旁是黑翅鳶地景造型。記者曾增勳／攝影

桃園市長鄭文燦今天下午主持大溪區大嵙崁地質公園開工典禮，他表示，市府配合已開發山豬湖生態親水園區18公頃，大嵙崁河岸型的地質公園占地10公頃，預定明年7月完工，他宣布一旁橫跨大漢溪的中庄吊橋預定今年10月完工啟用。

桃園市政府推動大溪區大嵙崁計畫開發，該計畫總經費40億元，保護大漢溪水質及打造農業、文化、生態及旅遊，鄭文燦表示，總經費40億元已核定25 億元，將完成瑞興人工濕地公園22公頃、大嵙崁地質公園10公頃及堤岸防汛道路，接著228大嵙崁生態探索園區將以4年15億元經費，由農委會、市政府合作完成，大嵙崁計畫體現大漢溪生態、文化、歷史，非常適合生態旅遊地方。

鄭文燦站在率先完成的黑翅鳶地景造型前、宣布，為體現大漢溪生態、旅遊，決定9月8日至25日在大溪舉辦2022桃園地景藝術節，有很多環境生態作品，包括大溪河濱公園、月眉人工濕地、大嵙崁親水園區、山豬湖生態公園，都將是展覽亮點，希望大家9月8日過來看看韭菜節、桃園地景藝術節，欣賞藝術作品、地質旅遊和體驗大溪美食。

他表示，大溪河東地區打造山豬湖生態親水園區採用循環經濟、生態復育及低衝擊開發功法，獲全球卓越建設獎，是非常棒的生態公園，第二期配合大漢溪地質規畫10公頃大嵙崁水岸地質公園，標示大漢溪過去的歷史，包括台灣島嶼、石門台地形成過程到古石門溪改走大漢溪出海，該地質公園用環經濟、低衝擊開發、生態復育功法打造，讓大家看到大漢溪地質過程，明年7月完工，與山豬湖生態親水園區總共28公頃，也是環境教育最好場域。

鄭文燦實地視察初步完工、可連接中庄與月眉、山豬湖生態親水園區的中庄跨河吊橋，採雙塔懸吊式，全長約419公尺、寬2.5公尺，他表示，該吊橋預定10月完工，將提供中庄、月眉的河兩邊的人行、自行車使用，兩邊決定要設停車場，讓往返遊客、市民更方便。

桃園市長鄭文燦宣布大溪中庄吊橋預定10月完工啟用。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦宣布大溪中庄吊橋預定10月完工啟用。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右四）主持大溪區大嵙崁地質公園開工，預定明年7月完工。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右四）主持大溪區大嵙崁地質公園開工，預定明年7月完工。記者曾增勳／攝影

鄭文燦 人工濕地 桃園

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