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竹縣周六加開社區接種站 莫德納、BNT嬰幼800名額預約

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣9月3日將於婦幼館加開社區接種站，提供3種疫苗接種共800名額，即起開放線上預約。圖／縣府提供
新竹縣9月3日將於婦幼館加開社區接種站，提供3種疫苗接種共800名額，即起開放線上預約。圖／縣府提供

學生開學，新冠肺炎本土疫情稍加溫，今天再度破3萬例；新竹縣今天新增816例確診案例，其中以竹北市354例最多，全縣確診者69%為18至64歲青壯年。新竹縣本周六將於婦幼館加開社區接種站，提供3種疫苗接種共800名額，今天下午5點起開放線上預約。

新竹縣衛生局表示，9月3日上午8點30分至11點30分，安排大安醫院醫護團隊進駐婦幼館開設社區接種站，將提供3種疫苗接種服務；包括18歲以上莫德納、5到11歲兒童BNT疫苗、出生滿6個月到4歲嬰幼兒BNT疫苗，共800名額今天下午5點起開放線上預約，當日現場也提供隨到隨打各50名額。

Omicron亞型變異株BA.4、BA.5本土個案，在國內社區陸續檢出，考量邊境逐步開放後，COVID-19新型變異株對於防疫可能之衝擊，台灣自今年7月22日起，擴大提供50歲以上成人接種COVID-19疫苗第二次追加劑。

衛生局提醒，接種第2至4劑疫苗的民眾持健保卡、疫苗接種紀錄卡（小黃卡）、身分證件前往縣內COVID-19疫苗合約醫療院所接種，及早接種疫苗可以降低染疫後重症及死亡的風險。

大安醫院疫苗預約入口網：

https://www.da-professional.com/da/v/index.html

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx?n=1007&sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1060&sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1040&sms=10033

6個月以上 BNT 疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1057&sms=10066

竹縣疫情概況。圖／縣府提供
竹縣疫情概況。圖／縣府提供

莫德納疫苗 新竹 BNT

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