竹縣政新幹線前進竹北 楊文科、何淦銘施政交鋒擦火花

新竹縣政新幹線前進竹北，縣府聚焦學校興建、22座特色公園、AI智慧園區開發等施政成效，新竹縣長楊文科強調3年8個月在竹北總投入163億經費；竹北市長何淦銘則一度情緒高張，提出市公自爭建設及牛埔溪生態浩劫、紅樹林河道種縮減剩1米，強調縣府、公所應持續合作。

縣政新幹線開進竹北，包括竹北市長何淦銘、市公所主秘郭漢章、代表會主席林啟賢；議員林增堂、杜文中、陳凱榮及多位里長皆出席關心地方發展。其中無黨籍何淦銘有意角逐新竹縣長，今天在會中與國民黨尋求連任縣長的楊文科針對竹北地方發展交鋒，何一度情緒高昂，會議現場一度擦出火藥味。

楊文科細數3年8個月在竹北建設成績單，包含AI智慧園區、遠百竹北店、東興圳景觀公園、文田橋等，都是近來已完成的重要建設；此外，竹北市母親河豆子埔溪也已爭取到預算，將徹底整治改造。

何淦銘接續發言，先是肯定縣府施政成績，接著語調轉為高昂；何強調竹北市建設公所也盡很大努力，有許多工程包括馬路、人行道、新月沙灘整治、水月橋、水月公園，以及文化公園周邊人行道整治改善等，皆由市公所提案，並獲得中央撥款支援，市公所再撥配合款執行完成。

何淦銘進一步提出牛埔溪生態浩劫問題，何表示，該處由於水筆仔過剩，紅樹林河道由原本30公尺寬，至今縮減剩不到1公尺，導致彈塗魚、蝦蟹、招潮蟹無法生存，甚至會到河道棲息的白鷺鷥通通不見了，顯示生態嚴重改變，希望縣府配合協力讓生態恢復過往。新竹縣副縣長陳見賢，當場允以善意回應，請市公所擬計畫書提報，將予以協助。

何淦銘強調，竹北在人口、經濟一直在成長，重要工程需要縣市緊密合作。楊文科表示，各項成績充分展現縣府與市公所合作努力成效，團結力量大，新竹不一樣，會以人民福祉為施政核心。