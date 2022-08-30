竹市18歲以下9月底前接種疫苗 抽獎智慧型手機

新竹市政府推出「111年防疫模範生」獎勵計畫，凡18歲以下民眾於8月1日至9月30日期間內，完成任1劑疫苗接種，就可參加抽獎，大獎為最新款智慧型手機。

新竹市代理市長陳章賢今天透過新聞稿表示，竹市6個月至5歲嬰幼兒，自7月開打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗迄今，第1劑施打率達24.2%；5至11歲兒童第1劑施打率也達82.0%、第2劑49.1%；12至18歲青少年第3劑完成率也達58.9%。

陳章賢說，因應開學，針對尚未接種基礎劑的6個月至5歲學童，竹市全面提供特約醫療機構展開接種疫苗服務，衛生局也將於9月1日起陸續安排進校施打，鼓勵學童盡速接種。

新竹市政府衛生局表示，凡18歲以下民眾，於8月1日至9月30日期間內完成任何一劑疫苗接種，將由醫療院所將接種者資料上傳至衛福部「全國性預防接種資訊管理系統」，衛生局將於11月1日公開以電腦亂數抽獎。