鄭文燦頒獎大溪嚴選18魅力小店 新玉清木器冠軍獎5萬

桃園市長鄭文燦今天上午參加大溪嚴選X樂活好店頒獎典禮，這項第一屆商圈樂活好店選出18家好店，新玉清木器行獲選第一名，鄭文燦表示，這項好店嚴選考慮商店氛圍和騎人行方便，嚴選得獎18家店都是具特色魅力小店，可提供遊客體驗大溪多元、豐富魅力。

第一屆大溪嚴選X樂活好店選拔，由大溪老街結合商圈樂活好店甄選，最終成績出爐，選出第一名為新玉清木器行，第二名為新南一二文創商行及蘭室茶坊，第三名為草店尾事務所及再春食堂，前三名各獲5萬、2萬、1萬元獎金，由鄭文燦頒發獎牌及獎金表揚。

鄭文燦表示，這項新版大溪嚴選X樂活好店選出18家非常有特色的魅力小店，提供遊客到大溪旅遊多元、豐富的體驗，今年老街商圈行銷，推出多一度魅力大溪老街行銷計畫，包括假日老街導覽，拓展大溪老街文化旅遊深度。