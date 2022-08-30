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「竹南中秋晚會」周六登場 35萬元摸彩獎品當晚大方送

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
竹南鎮公所將在本周六晚間於照南國中分校預定地辦理「竹南中秋晚會」。圖／竹南鎮公所提供
竹南鎮公所將在本周六晚間於照南國中分校預定地辦理「竹南中秋晚會」。圖／竹南鎮公所提供

中秋將至！苗栗縣竹南鎮公所將在本周六晚間，於照南國中分校預定地辦理「竹南中秋晚會」，邀請鎮民鄉親至現場聽藝人演唱、吃在地美食、賞月過中秋，並有摸彩活動，總獎項價格超過35萬元，提前歡慶中秋節

公所表示，去年因疫情影響，沒有辦理中秋晚會活動，今年因中央疫情防疫指揮中心適度放寬防疫措施，公所才恢復於年9月3日18:30辦理中秋晚會，讓民眾可以在歡樂的氣氛中提前共度中秋佳節。

本次活動歌舞助興是一大特色，包括台客電力公司、聲林之王蕭名棻、超級偶像冠軍李子森、在地抒情男生GIN岳均、在地吉他神手阿隆老師等人接連精彩演出。除了藝人歌舞演出外，摸彩活動更是一大高潮，摸彩品包括機車、吸塵器、筆電、電視、平板電腦等市值超過35萬元的獎品，將在當晚大方送。

中秋節 苗栗縣

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