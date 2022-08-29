「老鷹溪步道」多處損毀 竹縣府：園區暫停開放搶修中

中央社／ 新竹縣29日電

新竹尖石鄉「老鷹溪步道」園區內，疑因日前降雨導致多處邊坡土石崩落，損毀步道設施，新竹縣政府今天表示，已公告即日起園區暫停開放，全力搶修中。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，老鷹溪步道園區內，疑因日前連日降雨，導致步道設施有多處損毀，目前，為求安全起見，已先行在入口處拉起封鎖線，暫時不讓遊客進入。

縣府指出，今天上午已會同尖石鄉公所等單位前往會勘，盤點後發現步道受損、木棧道斷裂無法通行，較為嚴重者有3處，將在一週內先行搶修，其餘，如欄杆、圍欄破損等，損害較輕部分，將先拉起封鎖線為警示，後續進行修復。

交旅處表示，即日起封園搶修，但實際封園時間得視修復工程的進度而定，屆時將隨時公告，請民眾暫勿前往，也請勿強行闖入，以維自身安全。

新竹 尖石鄉

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