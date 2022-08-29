國泰人壽捐贈苗栗微型保險 8267名身障者受惠

國泰人壽保險股份有限公司今天捐贈微型團體傷害保險，免費為苗栗縣15歲至69歲第2類至第8類身心障礙輕度、中度者8267人投保，最高理賠50萬元，鼓勵他們社會參與，有多一份保障。

苗栗縣身障人口3萬3697名，新光人壽2020年捐贈微型保險，投保對象15歲至69歲第1類（智障），及第1類合併第2至第7類輕度、中度者2459人，保期至明年6月1日，兆豐保險去年捐贈微型保險，投保對象15歲至69歲第1類（精障、自閉症），及第1類合併第2至第7類輕度、中度者2559人，保期至明年8月27日。

國壽今天捐贈微型保險，保期至明年8月1日，8267人受惠，捐贈儀式今天在縣府舉行，國壽副總經理胡榮新、苗栗縣長徐耀昌，及苗栗縣脊髓損傷協會理事長官有文、視障功能障礙者福利協進會理事長王書田、聲暉協進會總幹事黎淑華等人代表。

徐耀昌表示，縣府與國泰人壽秉持便民服務精神，已將符合納保資格的8267名身障主動加保，營造公平參與、機會平等及權益保障的友善環境，鼓勵他們多多參與社會，並有多一份保障。

胡榮新說，微型保險機制有助彌補一般保險制度，和社會保險不足的缺口，公司秉持取之社會、用之社會回饋，每年都希望能夠不斷增加更多的民眾，能夠得到微型保險保障。