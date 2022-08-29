光明商圈停車場充電車格9月啟用 立委籲應改裝成快充

竹北光明商圈停車場電動車充電車格將在9日1日起正式啟用，可紓解竹北市內因電動車多，找不到地方充電的窘境，電動車除了收停車費外，只要再加收充電費就可使用，不過民代認為慢充不符期待，希望公有停車場未來應全面改裝、新裝快充裝置。

縣府交旅處表示，光明商圈停車場充電車格設有6格慢充，電動車主除了繳交每小時20元停車費，如有充電需求，將車輛停放充電車格後到管理室登記繳費，就可再繳交每小時20元充電服務費為車輛充電，未來也擬整併收費方式，讓電動車主使用、繳費更方便。

目前竹北已有超過700輛電動車，且數量仍持續快速增加，但全市現有公有充電車格卻僅30格，立法院經濟委員會今天上午即到光明商圈停車場考察，了解竹北公有停車場充電車格裝設情況。

立委林思銘表示，停車場充電車格規畫不盡如期待，因前來光明商圈停車的民眾多是到附近餐廳用餐，時間頂多1到2小時，但慢充充電速度慢，民眾吃完飯回來取車都充不到多少電，縣府應考慮改裝快充，他說「吃頓飯車子就充飽電，民眾使用體驗會更滿意」。

立委林為洲表示，使用慢充充飽電至少要6到7小時，但快充僅需2到3小時，將來公有設施新設充電樁應以快充裝置為優先，尤其台灣2040年要普及電動車，現階段私人社區裝設充電樁又困難重重，公有停車場廣設快充可作為過渡期配套。