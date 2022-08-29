聽新聞
test
0:00 / 0:00

光明商圈停車場充電車格9月啟用 立委籲應改裝成快充

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
光明商圈停車場設有充電車格，可供各廠牌電動車充電使用。圖／縣府提供
光明商圈停車場設有充電車格，可供各廠牌電動車充電使用。圖／縣府提供

竹北光明商圈停車場電動車充電車格將在9日1日起正式啟用，可紓解竹北市內因電動車多，找不到地方充電的窘境，電動車除了收停車費外，只要再加收充電費就可使用，不過民代認為慢充不符期待，希望公有停車場未來應全面改裝、新裝快充裝置。

縣府交旅處表示，光明商圈停車場充電車格設有6格慢充，電動車主除了繳交每小時20元停車費，如有充電需求，將車輛停放充電車格後到管理室登記繳費，就可再繳交每小時20元充電服務費為車輛充電，未來也擬整併收費方式，讓電動車主使用、繳費更方便。

目前竹北已有超過700輛電動車，且數量仍持續快速增加，但全市現有公有充電車格卻僅30格，立法院經濟委員會今天上午即到光明商圈停車場考察，了解竹北公有停車場充電車格裝設情況。

立委林思銘表示，停車場充電車格規畫不盡如期待，因前來光明商圈停車的民眾多是到附近餐廳用餐，時間頂多1到2小時，但慢充充電速度慢，民眾吃完飯回來取車都充不到多少電，縣府應考慮改裝快充，他說「吃頓飯車子就充飽電，民眾使用體驗會更滿意」。

立委林為洲表示，使用慢充充飽電至少要6到7小時，但快充僅需2到3小時，將來公有設施新設充電樁應以快充裝置為優先，尤其台灣2040年要普及電動車，現階段私人社區裝設充電樁又困難重重，公有停車場廣設快充可作為過渡期配套。

交旅處回應，因慢充設備較平價，每套約16萬元，可以在經費有限的條件下，增加最多裝置，且充電規格通用，可供各家廠牌電動車使用，不過如民眾對快充期待更高，未來新設規畫充電車格會將快充，甚至超級充電裝置納入考量。

光明商圈停車場充電車格9月正式啟用，未來包含停車費及充電費，將以每小時40元計費。記者巫鴻瑋／攝影
光明商圈停車場充電車格9月正式啟用，未來包含停車費及充電費，將以每小時40元計費。記者巫鴻瑋／攝影
立委林為洲（右）及林思銘（左）認為公有停車場充電車格應以快充裝置為優先，才能符合民眾使用期待。記者巫鴻瑋／攝影
立委林為洲（右）及林思銘（左）認為公有停車場充電車格應以快充裝置為優先，才能符合民眾使用期待。記者巫鴻瑋／攝影

停車場 電動車 快速充電 林為洲

延伸閱讀

台中北屯人口數全市最多 議員批電動車充電樁太少

和泰集團攜手消防署 展開電動車安全講習

韓電動車補貼 比不上美歐中

小米打造電動車 兩路並進

相關新聞

竹北光明商圈停車場充電車格 9月啟用

新竹縣竹北光明商圈停車場電動車格9日1日啟用，停車每小時20元，充電每小時加收20元，立委林思銘、林為洲都認為採慢充設備...

邊坡防護 桃捷棕線環評初審過關

桃園捷運棕線「桃園—龜山—迴龍段」昨天第三度環評初審，由於計畫的捷運路線過去有兩處邊坡曾發生山崩，環評委員確認未來邊坡將...

桃消保養場及二搜分隊啟用 副市長：改善場館增8保修員

桃園市消防局中壢車輛保養場及第二搜救救助分隊今天舉辦落成啟用典禮，副市長李憲明主持、表示，原先第二特搜分隊廳舍太小，加上...

國泰人壽捐贈苗栗微型保險 8267名身障者受惠

國泰人壽保險股份有限公司今天捐贈微型團體傷害保險，免費為苗栗縣15歲至69歲第2類至第8類身心障礙輕度、中度者8267人...

坤輿不服掩埋場案夭折提上訴 苗栗環保局：國賠將是漫長路

苗栗縣坤輿廢棄物掩埋場的試運轉計畫因地方抗爭而夭折，且上月間自救會行政訴訟案勝訴後，縣府已表明不上訴，但因關係人坤輿公司...

竹南鎮射流溝水岸環境改善計畫 獲核定補助2億112萬元

苗栗縣政府爭取重度汙染水圳水質淨化，繼去年3月間完成苗栗市田寮圳水質淨化場，上周再獲水利署核定補2億多元經費，補助竹南鎮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。