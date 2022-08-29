坤輿不服掩埋場案夭折提上訴 苗栗環保局：國賠將是漫長路

苗栗縣坤輿廢棄物掩埋場的試運轉計畫因地方抗爭而夭折，且上月間自救會行政訴訟案勝訴後，縣府已表明不上訴，但因關係人坤輿公司不服判決上周提上訴，環保局憂心，未來恐將面臨坤輿公司提國賠訴訟；對此，坤輿公司則暫無回應。

位在苗栗造橋的坤輿掩埋場開發案引發地方激烈抗爭，反坤輿自救會提起行政訴訟，台中高等行政法院上月21日宣判自救會勝訴，苗栗縣政府應命坤輿公司停止開發行為，縣府當天即表明不上訴；坤輿公司至9月3日止、為期90天的試運轉計畫中斷，其設置許可文件期限也將在9月13日到期而失效。

縣環保局秘書蔡政勳表示，自救會所提行政訴訟案勝訴後，同案關係人坤輿公司不服判決已提上訴，若坤輿公司再提國賠，這又是漫長的路，要去面對。

自救會總幹事陳祺忠今天表示，會與鄉親一起堅守到9月13日坤輿「設置許可」失效為止，隔天也會在現場舉行記者會，對外說明。他說，國賠用的是納稅人的錢，日前也問過律師，認為坤輿公司根本就未正式營運，除非是主管機關坦承行政疏失，故意要賠錢給業者，否則是沒道理的。