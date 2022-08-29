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竹南鎮射流溝水岸環境改善計畫 獲核定補助2億112萬元

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
竹南鎮射流溝水岸環境改善計畫將在龍鳳宮段的圳旁農地設置水質淨化場，完成後將可每天處理淨化1萬噸水源。圖／竹南鎮公所提供
竹南鎮射流溝水岸環境改善計畫將在龍鳳宮段的圳旁農地設置水質淨化場，完成後將可每天處理淨化1萬噸水源。圖／竹南鎮公所提供

苗栗縣政府爭取重度汙染水圳水質淨化，繼去年3月間完成苗栗市田寮圳水質淨化場，上周再獲水利署核定補2億多元經費，補助竹南鎮射流溝水岸環境改善計畫；縣府表示，目前已完成設計，爭取盡速完成發包作業，屆時將可每天處理淨化射流溝1萬噸水源。

竹南射流溝為農田灌溉水圳，沿線為住宅、農耕混合使用，也有少數畜牧業者，是列管的重度汙染水圳，所以地方一直期待能將水質改善。苗栗縣政府今年初向經濟部水利署提案爭取水環境計畫，透過改善射流溝水質之際，同時結合在地人文特色，打造出親水的休閒廊道。

縣府表示，該計畫於本月22日經濟部已核定補助，總經費達2億112萬元，工程主要有水質淨化場設置及環境營造兩部分，未來完工後，必定能成為治水、親水的好所在。

竹南鎮公所則表示，這一段的水質淨化工程，可改善射流溝龍鳳宮段的水質，但往下游之後，至海口、港墘里官義渡中港溪出海口，還有一些水質要改善的地方，如養豬場，家戶及農田的排水等等，後續公所會再與縣府配合，將射流溝下游的水質改善納入縣府的水環境規劃案，向中央爭取經費來改善，營造親水的環境。

水質 苗栗縣

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