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竹南鎮射流溝水岸環境改善計畫 獲核定補助2億112萬元
苗栗縣政府爭取重度汙染水圳水質淨化，繼去年3月間完成苗栗市田寮圳水質淨化場，上周再獲水利署核定補2億多元經費，補助竹南鎮射流溝水岸環境改善計畫；縣府表示，目前已完成設計，爭取盡速完成發包作業，屆時將可每天處理淨化射流溝1萬噸水源。
竹南射流溝為農田灌溉水圳，沿線為住宅、農耕混合使用，也有少數畜牧業者，是列管的重度汙染水圳，所以地方一直期待能將水質改善。苗栗縣政府今年初向經濟部水利署提案爭取水環境計畫，透過改善射流溝水質之際，同時結合在地人文特色，打造出親水的休閒廊道。
縣府表示，該計畫於本月22日經濟部已核定補助，總經費達2億112萬元，工程主要有水質淨化場設置及環境營造兩部分，未來完工後，必定能成為治水、親水的好所在。
竹南鎮公所則表示，這一段的水質淨化工程，可改善射流溝龍鳳宮段的水質，但往下游之後，至海口、港墘里官義渡中港溪出海口，還有一些水質要改善的地方，如養豬場，家戶及農田的排水等等，後續公所會再與縣府配合，將射流溝下游的水質改善納入縣府的水環境規劃案，向中央爭取經費來改善，營造親水的環境。
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