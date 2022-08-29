新竹縣補教業免學費收弱勢生 希望幫助窮孩子出頭天

為關懷弱勢仍上進求學的學子，新竹縣補習教育協會不畏疫情影響，今年依舊發起「育範圍專案」，號召縣內超過300家補習班響應，遠超去年參與家數，為設籍低收、中低收在學生提供免費或低學費補習名額，明天開始到9月30日前申請。

補教協會理事長蔡士松表示，許多弱勢家庭的學子因為家中經濟條件限制，不得不捨棄補習進修學習機會，這對於培育優秀人才實屬不利，因此為了關懷縣內貧困在學學子，且善盡補教業者社會責任，協會發起號召，邀集升學文理、語文加強及技藝等補教同業，為弱勢學子提供進修學習機會，減輕他們的家庭負擔。

新竹縣「優質補教、關懷弱勢育苗專案」今年共有315家補習班響應參與，比去年的100家成長超過200家，不少補習班都願意提供全額免費的補習名額，只要是設籍新竹縣的低收入戶及中低收家庭國小以上到碩士以下在學子女，就可向協會提出申請。

縣長楊文科說「近年因疫情影響，對經濟衝擊大，相信有需求的家庭可能增加，感謝新竹縣補習教育協會不畏疫情影響，依舊串連縣內補習班回饋社會的善行義舉，送愛給弱勢學生，希望能拋磚引玉，讓更多企業能關心教育及弱勢。」

教育局說明，每位學生最多選擇1個補習班接受輔助教學，每家補習班最多可提供3名名額申請，申請時間為8月30日至9月30日止，相關育苗專案計畫資訊可至新竹縣政府教育局公告https://reurl.cc/KQ39qR下載。