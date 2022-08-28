漏水成老舊高地社區困擾 新竹縣府鼓勵自來水管線更新

新竹縣存在不少屋齡20到30年的老舊高地社區，因早年建商施工及後續維管不彰，導致居民飽受漏水所苦，甚至威脅社區地基、有釀房屋傾倒疑慮，為避免漏水成災，新竹縣府鼓勵老舊高地社區更新自來水管線，除可節約水資源，還能保障居住安全。

縣長楊文科表示，早年政府自來水建設經費有限，且法令政策尚不完備，導致許多高地社區自來水設備多由建商埋設、管委會自行管理，一旦出現問題，水公司僅能提供協助，無法直接處理，時間一久便出現漏水、水壓不足、管理維護不善等問題。

其中一處位於竹東鎮、擁有超過600戶居民的放翁清境社區即長年飽受自來水管線漏水之苦，不僅水資源遭浪費，每期差額自來水總量更達1萬多度，導致居民需繳納高額水費，且漏水更嚴重威脅位於坡地上的社區地基安全。

社區主委楊實文表示，由於社區管線老舊漏水，每戶居民每月增加約15到20多度公共分攤水費，過去也經常遇到自來水爆管。

為了保障民眾居住安全，楊文科向自來水公司爭取「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，終於獲經濟部核定1.1億餘元，將改善放翁清境社區水管管路及加壓受水設備，預計今年底動工。

不過新竹縣已社區率先完成管線改善，位於芎林鄉的大矽谷名人山莊即透過管委會自發提出申請，並且由住戶分擔配合款，加上中央及縣府補助，已搶先在今年6月完成管線更新，成為新竹縣第一處改善的高地社區，不僅提升位於坡地上的社區地基安全，且水費大幅下降。

社區主委、縣議員鄭昱芸表示，大矽谷名人山莊有超過300戶居民，因察覺每月公共水費與電費相當，經查才發現是管線老舊漏水造成，因此管委會與住戶主動向水公司提出改善計畫，3個月便完成施工。

鄭昱芸認為，老舊高地社區要能順利推動管線更新，除了靠縣府推動整合，最重要仍需靠住戶團結自發，雖每戶需平均分擔數千至數萬元不等工程配合款，但管線更新後不僅每月水費降低，且因使用全新水管，讓用水能更放心，管委會也能獲得詳細管線分布圖，未來一旦再出現管線問題，就能很快掌握位置修繕。

縣府產發處表示，新竹縣因有大面積丘陵地，包含寶山、竹東等區域，不少大型社區皆建於山坡地上，但早年管線施工、維護管理卻不盡完善，因此鼓勵老舊高地社區改善受水設備，由中央及地方政府負擔8成，居民只需負擔2成費用，就能解決管線漏水困擾。