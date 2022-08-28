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新竹縣龍眼蜜評鑑出爐 產銷履歷標章擬明年正式上路

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
萊茵再生能源捐贈蜂箱，希望支持新竹縣在地養蜂產業。記者巫鴻瑋／攝影
萊茵再生能源捐贈蜂箱，希望支持新竹縣在地養蜂產業。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑結果今天出爐，雖受氣候影響今年國產蜂蜜產量不佳，不過品質仍受肯定，新竹縣農業處則預期明年7月將產銷履歷認證標章全面導入新竹縣蜂蜜產業，希望藉此吸引更多消費者選購來自新竹的蜂蜜，同時農會也推出「蜂蜜檸檬氣泡飲」搶攻飲料市場。

農業處長范萬釗表示，新竹縣雖不是台灣蜂蜜出口產重鎮，但仍有4個養蜂產銷班、超過8千箱蜂箱，年產超過10萬公斤蜂蜜，種類以龍眼蜜、荔枝蜜及百花蜜為主，但因養蜂產業受限於氣候影響非常大，不僅需考量蜜蜂群體健康，更要老天賞臉讓花期開如預期、能順利採蜜。

新竹縣今年評鑑特等獎共有5名特等獎，其中來自竹東鎮的72歲蜂農龍仁標更已經是30年養蜂生涯以來，第5次獲得特等獎殊榮，不過他也指出今年蜂蜜受氣候影響很大，幾乎大幅減產超過3分之1以上。

新竹縣農會指出，今年因龍眼果樹開花情形不理想，影響蜂蜜採收，新竹產區產量約僅往年一半，不過品質並未受影響，因此預計明年產銷履歷認證標章將全面上路，消費者只要掃描QR Code，就能掌握蜂蜜生產歷程，確保是百分百純蜂蜜，希望未來消費者在選購時，能憑標章放心選擇新竹縣產蜂蜜。

新竹縣農會還趁勢推出芎林鄉製造的「蜂蜜檸檬氣泡飲」，使用新竹在地的蜂蜜製作，氣泡飲中加入檸檬汁增添風味，希望搶攻中秋烤肉飲品商機、鼓勵民眾來上一罐消暑。

風電公司萊茵能源（RWE）為善盡企業責任，也參與致贈蜂箱，同時大量採購新竹縣在地農特產品，包含新竹蜂蜜產品，及在地稻米、文旦柚，要捐贈給12個在地社福團體，希望幫助超過800名弱勢民眾，未來也將計畫風場開發，提供在地風電就業機會。

新竹縣國產龍眼蜜品評結果出爐，農業處將持續推廣產銷履歷上路。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣國產龍眼蜜品評結果出爐，農業處將持續推廣產銷履歷上路。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 蜂蜜 荔枝 產銷履歷

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