鄭寶清嘆剛宣布參選 四五千個海外假帳號立刻攻擊

民進黨前立委鄭寶清昨宣布參選桃園市長，今天就為無黨籍議員參選人陳品杰站台。他受訪感嘆自己昨天才宣布參選，馬上就有四五千個「海外1450假帳號」對他攻擊，雖然被民進黨開除黨籍是預料中的事，但要離開民進黨的不是他，仍會堅定維護建黨精神跟核心價值。

鄭寶清今天受訪感嘆，參選面對很多挫折、困難和壓力，支持者也被警告要被查水表，雖然面臨各種扭曲、抹黑，但他都會堅強面對，因為過去民進黨前主席黃信介鼓勵過他「要進廚房不要怕臉黑、要從政不要怕黑牢」，從政總是需要犧牲，只要對得起良心、人民跟桃園這塊土地，就會堅定積極向前走，不會害怕。

對於民進黨稱登記就開除黨籍，鄭寶清認為是「意料之中的事」，雖然離開很心痛，但要離開民進黨的不是他，他是在堅定維護建黨精神跟核心價值，對民進黨有更多期待，希望台灣不要走上二次民主革命，也期盼所有政黨好好思索，疼愛桃園這塊土地。

鄭寶清也說，自己參選最大的力量就來自人民，很多年輕人鼓勵他參選，像昨天2400多人擠爆會場，年輕人比例很高，年輕人都知道不努力，台灣就沒未來。

鄭寶清表示，外傳有國民黨資金挹注、幫忙登廣告全都是誣衊，他到現在還沒有收到任何資金，他清楚自己的核心價值，不會收任何不該收的錢；而自己的支持者也沒有特定對象、團體或個人，只要認同清廉勤政愛鄉土，不管任何政黨，只要理念一致就會共同為桃園付出。

鄭寶清說，近期他都有密集跟桃園農田水利會前會長黃金春聯繫，對方會擔任自己競選總部主委，不過黃金春現在確診隔離中。

鄭寶清笑說，黃金春也被警告要查水表，但黃金春很堅定，「我們都不是為了私利、為了個人選舉，都是單純希望台灣更好」，希望下一代子孫不要回到威權體制、不要密室協商。至於登記時間，他會再跟大家報告。