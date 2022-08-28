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中秋連假到新竹玩 搭大眾運輸最輕鬆又避塞車

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
中秋連假搭乘大眾運輸出遊，可輕鬆享受旅途又不用辛苦塞在車陣中。圖／新竹區監理所提供
中秋連假搭乘大眾運輸出遊，可輕鬆享受旅途又不用辛苦塞在車陣中。圖／新竹區監理所提供

中秋連續假期將至，交通部公路總局推出疏運優惠措施，包含搭乘國道客運及台灣好行都享票價優惠，因此推薦來新竹地區遊玩，可多利用公共運輸，不僅紓解連假塞車潮，還能輕鬆出遊不疲勞駕車。

公路總局表示，中秋連假期間，如規畫至新竹縣遊玩，可多利用「5700台灣好行獅山線」，由竹北火車站或高鐵新竹站乘車出遊，沿途停靠竹東遊客中心、綠世界生態農場、膨風茶文物館、北埔老街及獅山遊客中心等多處景點。

中秋連假期間，公路總局除了提供86條國道客運路線享平日優惠或原票價85折優惠外，搭乘49條台灣好行路線持電子票證享半價優惠，搭乘國道客運、高鐵、臺鐵在10小時內轉乘在地公路客運或市區客運（高鐵快捷公車除外）還可享有1段票或基本里程免費。

乘客除可利用電子票證直接刷卡享轉乘優惠外，如持國道客運、臺鐵及高鐵紙票乘客亦可利用臺鐵、高鐵車站及國道場站設置之過卡機，於出站時另外先用電子票證進行過卡，再使用該電子票證搭乘在地客運亦可享轉乘優惠。

新竹區監理所表示，中秋連假期間，轄區公路客運路線皆正常營運，將依實際需求協調客運業者加開班次疏運旅客，建議遊客乘車前，先查詢客運班次表或下載公路總局「iBus_公路客運」APP查詢，提前掌握班車動態。

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