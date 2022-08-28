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竹市財政8年減債32.1億 爭取中央308億補助

中央社／ 新竹市28日電

新竹市政府今天表示，市府8年來共爭取中央補助308億元，並透過開源爭取中央預算、穩健編列建設經費、穩固財政逐年減債，103年底至110年，已成功減債32.1億元，兼顧建設與財政。

新竹市政府發新聞稿表示，8年來積極開源，共爭取中央補助新台幣308億元，其次，投入建設經費逐年增加，110年建設60.9億元為最高。

市府指出，除了開源節流，減少市政總債務，8年來陸續償還債務，截至110年底總決算債務98.5億元，較103年底減少32.1億元，市府積極投入建設之餘，還能有效逐年減債。

主計處表示，112年度總預算案通過，歲出編列255.2億元，較上年度減少0.97億元，主要是因公共建設完工，減列工程經費；歲入編列252.7億元，較上年度增加12.6億元，主要是稅課收入增加，總預算案將送市議會安排納入第10屆第8次定期會審議。

市府表示，近年推動微笑水岸、步行城市、新校園運動、進擊的公園、大車站計畫等，並開通公道三路、新建兒童醫院、擘劃大新竹輕軌、竹科X產業園區，奠定城市永續發展的基礎。

此外，民眾期盼已久的大坪頂納骨塔新建工程、關埔國小二期、華德福實驗學校新建工程、西大路地下道改善工程等各項重大建設也將陸續完工，帶給新竹市民優質生活環境。

市府指出，除了公共建設，市府近年也透過舉辦新竹300博覽會、台灣設計展、新竹光臨藝術節、仲夏藝文季、兒童藝術節、兒童影展、東風音樂祭等經典活動，打響城市品牌，讓更多人看見這座年輕古城的魅力。

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