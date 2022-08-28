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112年度總預算 竹市府財政3利箭「開源、建設、減債」

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
竹市微笑水岸計畫除獲「全球卓越建設獎」肯定，環境改造也受各年齡層民眾喜愛。圖／新竹市政府提供
竹市微笑水岸計畫除獲「全球卓越建設獎」肯定，環境改造也受各年齡層民眾喜愛。圖／新竹市政府提供

新竹市112年度總預算案16日經市務會議通過，歲出編列255.2億元。市府今指出，近年透過積極開源爭取中央預算、穩健編列建設經費、穩固財政逐年減債等財政3利箭「開源節流、以小博大」，此外，自2014年底至去年已成功減債32.1億元，兼顧建設與財政，為市民擘畫長遠的城市發展。

市府指出，近年積極爭取中央補助「開源」，8年累計爭取308億元建設；市府也向中央爭取推動重大建設的計畫型補助，成功爭取讓竹市預算竹年成長，從2015年10.1億元增長至最高點為建設大爆發的去年，計有54.9億元，明年依循計畫進度推展約有48.5億元，成長幅度仍為2015年的4.8倍。

其次，市府在兼顧財政同時更兼顧建設發展，資本支出預算逐年增加，2015年編列31.9億元，至去年建設高峰期已成長至60.9億元。但現階段以不編列新興計畫預算為原則，延續既有施政計畫為重點，明年資本支出44.5億元，仍占歲出總預算17.43%，較2015年高出12.6億元。

主計處說明，明年度資本支出預算主要編列市政維運、中央補助及延續性的工程經費，包括提升道路品質2.0計畫5.04億元、慈雲空橋工程0.15億元、日本海軍第六燃料廠新竹支廠修復再利用計畫0.76億元、圖書館新總館0.46億元；校園方面，華德福實驗學校新建暨景觀工程1.9億元、改善國民中小學校園環境2.35億元、中小學數位學習精進方案1.7億元等。

另外，主計處指出，市府8年陸續償還債務，截至去年底總決算債務98.5億元，較2014年底減少32.1億元。此外，2015年至去年間有6年決算皆為賸餘，僅2018年因公教人員調薪及公道三購置安置基地而發生短絀，歷年皆兼顧財政健全。

主計處表示，明年度總預算案通過，歲出編列255.2億元較上年度減少0.97億元，主要是因公共建設完工，減列工程經費；歲入編列252.7億元，較上年度增加12.6億元，主要是稅課收入增加，總預算案將送市議會安排納入第10屆第8次定期會審議。

市府表示，竹市近年轉變有目共睹，推動微笑水岸、步行城市、新校園運動、進擊的公園、大車站計畫等；同時，開通公道三路、新建兒童醫院、擘畫大新竹輕軌、竹科X產業園區，奠定城市永續發展的基礎；此外，民眾期盼已久的大坪頂納骨塔新建工程、關埔國小二期、華德福實驗學校新建工程、西大路地下道改善工程等各項重大建設也將陸續完工，帶給民眾更美好、更優質的生活環境。

新竹市府推「進擊的公園」景觀改善計畫，提升公園綠地服務設施、賦予舊市區再生風貌。圖／新竹市政府提供
新竹市府推「進擊的公園」景觀改善計畫，提升公園綠地服務設施、賦予舊市區再生風貌。圖／新竹市政府提供
新竹市府打造步行城市，整建通學步道及人行步道，圖為建功國小通學步道。圖／新竹市政府提供
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