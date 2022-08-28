鄭寶清參選衝擊？ 鄭運鵬：從政黨員要接受黨紀處理

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬與桃園市長鄭文燦今天上午同場，針對前立委鄭寶清宣布參選市長影響？鄭文燦透露他與鄭寶清溝通「做的努力沒有少過」，鄭運鵬表示，民進黨更需團結在鄭文燦兩任政績下爭取繼續執政，從政黨員都要接受黨紀處理，每一位都是公平的。

鄭運鵬陪同鄭文燦連袂一起出席中壢區桌球聯誼賽，象徵性主持開球儀式打了幾球，針對鄭寶清宣布參選，中央黨部力挺及選舉面臨「四腳督」？鄭運鵬表示，參選是為了延續鄭文燦兩任施政成果，希望獲得市民認同，對市民照顧、對市政發展，相信是每個市民需要，並非參選人個人有什麼樣需要。

鄭運鵬表示，選票決定在市民認知，不是候選人或政黨決定，才叫選賢與能，他爭取的是民進黨繼續執政延續市政建設，清廉有效率、正直有發展方向爭取市民認同，從政黨員不管是接受提名、接受徵召，都要接受黨紀處理，對每一位都是公平的，市民在投票會有選擇，他不會去判斷或分析到底怎麼樣的票源、組織會受到什麼樣影響。