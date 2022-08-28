鄭寶清宣布參選桃園市長 張善政：一定天人交戰 尊重他

前立委鄭寶清昨晚宣布投入桃園市長選戰，年底桃園選戰四強爭霸態勢幾底定。國民黨桃園市長參選人張善政今上午受訪時表示，鄭寶清做出這個決定，「一定是天人交戰、經過相當的考慮，尊重他」；他自己也會繼續一步一腳印，充實基層支持力量。

張善政今上午出席國民黨全代會時表示，所有的縣市長候選人、國民黨籍的縣市長候選人到桃園來，就是展現大家團結的氣勢。對桃園的鄉親，一定是另外一種非常大的鼓勵的力量。

鄭寶清宣布參選，媒體詢問，是否和他致電聯繫過？張善政表示，沒有聯繫，不過這件事顯現民進黨失去靈魂，黨員就失去向心力。前陣子鄭寶清對論文、對誠信，以及「數位服務中介法」都仗義執言，他們非常欽佩。

張善政說，鄭寶清要做出跳入桃園市長選舉的決定，一定是天人交戰，經過相當的考慮，「我們尊重他，」他這邊也會繼續腳步，一步一腳印來，充實基層支持的力量。至於四角督是否對國民黨選情更有利，他說，不評論這個，團隊會戰戰兢兢、一步一腳印，充實他們支持的力量。

針對宜蘭縣長林姿妙被起訴，是否擔心會影響北台灣選情？張善政說，司法在處理，就尊重司法。