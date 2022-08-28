快訊

新北五股開發公司發現疑爆裂物「瓶裝鐵釘有引線」 警封鎖現場採證

屏鵝公路又塞了！遊客怨塞快1小時還沒到枋寮 暑假最後周末噩夢重演

和家馨17歲帥兒擊敗混血男神 勇奪城市先生冠軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄭寶清宣布參選桃園市長 張善政：一定天人交戰 尊重他

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
張善政表示，鄭寶清做出這個決定，一定是天人交戰、經過相當的考慮；他自己也會繼續一步一腳印，充實基層支持力量。圖／張善政競選團隊提供
張善政表示，鄭寶清做出這個決定，一定是天人交戰、經過相當的考慮；他自己也會繼續一步一腳印，充實基層支持力量。圖／張善政競選團隊提供

前立委鄭寶清昨晚宣布投入桃園市長選戰，年底桃園選戰四強爭霸態勢幾底定。國民黨桃園市長參選人張善政今上午受訪時表示，鄭寶清做出這個決定，「一定是天人交戰、經過相當的考慮，尊重他」；他自己也會繼續一步一腳印，充實基層支持力量。

張善政今上午出席國民黨全代會時表示，所有的縣市長候選人、國民黨籍的縣市長候選人到桃園來，就是展現大家團結的氣勢。對桃園的鄉親，一定是另外一種非常大的鼓勵的力量。

鄭寶清宣布參選，媒體詢問，是否和他致電聯繫過？張善政表示，沒有聯繫，不過這件事顯現民進黨失去靈魂，黨員就失去向心力。前陣子鄭寶清對論文、對誠信，以及「數位服務中介法」都仗義執言，他們非常欽佩。

張善政說，鄭寶清要做出跳入桃園市長選舉的決定，一定是天人交戰，經過相當的考慮，「我們尊重他，」他這邊也會繼續腳步，一步一腳印來，充實基層支持的力量。至於四角督是否對國民黨選情更有利，他說，不評論這個，團隊會戰戰兢兢、一步一腳印，充實他們支持的力量。

針對宜蘭縣長林姿妙被起訴，是否擔心會影響北台灣選情？張善政說，司法在處理，就尊重司法。

桃園市長 鄭寶清 張善政 2022大選

延伸閱讀

鄭寶清參選桃園 藍：民進黨立儲之爭提前開打

冷眼集／鄭寶清恐成壓倒民進黨的稻草

鄭寶清宣布參選桃園市長 民進黨：登記就開除黨籍

前立委鄭寶清選桃園市長 吳子嘉預言這人一定落選

相關新聞

漏水成老舊高地社區困擾 新竹縣府鼓勵自來水管線更新

新竹縣存在不少屋齡20到30年的老舊高地社區，因早年建商施工及後續維管不彰，導致居民飽受漏水所苦，甚至威脅社區地基、有釀...

新竹縣龍眼蜜評鑑出爐 產銷履歷標章擬明年正式上路

新竹縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑結果今天出爐，雖受氣候影響今年國產蜂蜜產量不佳，不過品質仍受肯定，新竹縣農業處則預期明年7月將...

無人住宅莫名起火竟是因為牠 消防揭焦黑歹徒照

桃園市消防局今天率全國之先，舉辦「小小火災調查員」活動，宣導火場科學鑑識手法、知識，也揭露平鎮區上月一起住宅火警，竟是因...

龜山消防辦宣導 學童瞄子射水、坐地震車學保命口訣

桃園市近期大小火警不斷，坪頂消防隊今天在龜山區文化里舉辦宣導活動，設計地震體驗、苗子涉水、CPR教學等關卡，搭配有獎徵答...

鄭寶清嘆剛宣布參選 四五千個海外假帳號立刻攻擊

民進黨前立委鄭寶清昨宣布參選桃園市長，今天就為無黨籍議員參選人陳品杰站台。他受訪感嘆自己昨天才宣布參選，馬上就有四五千個...

中秋連假到新竹玩 搭大眾運輸最輕鬆又避塞車

中秋連續假期將至，交通部公路總局推出疏運優惠措施，包含搭乘國道客運及台灣好行都享票價優惠，因此推薦來新竹地區遊玩，可多利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。