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母急病救回 她剪髮捐贈癌症希望基金會送愛
苗栗市大千醫院護理部主任解旻容感念母親1個月前急病，醫院一度發出病危通知，經醫護搶救恢復健康，她也有所感，最近剪下及腰的長髮，捐贈給癌症希望基金會為癌友製作假髮，讓愛可以延續下去。
解旻容是大千醫院醫護獻髮的號召人，先後於2016年、2019年護理師節舉辦醫護獻髮愛心活動，獲得熱烈響應，但2021年因疫情影響延辦，原本她希望待疫情較緩和後，再次辦理捐髮活動，沒想到1個月前碰上母親急病。
她的母親因失智症影響，誤食藥物導致休克昏迷，緊急送至大千急診，母親的狀況一度不樂觀，發出病危通知，但在醫護團隊的搶救及照護下，順利恢復健康，解旻容決定提前剪下長髮，捐贈給癌症希望基金會。
「收到病危通知時，家人都認為應該沒有希望了」，解旻容回想說，她雖然是護理師，但在當下就是個擔心媽媽安危的女兒，從急診的緊急搶救、加護病房的持續急性照護，到母親恢復健康出院，她和家人一路走來滿是感動與感謝。
解旻容表示，許多癌症病人因治療過程有假髮需求，來維持更好的外在形象，希望透過自身的故事，能夠呼籲更多民眾響應捐髮，或捐贈製作假髮的經費，一起幫助癌症病人。
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