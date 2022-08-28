母急病救回 她剪髮捐贈癌症希望基金會送愛

苗栗市大千醫院護理部主任解旻容感念母親1個月前急病，醫院一度發出病危通知，經醫護搶救恢復健康，她也有所感，最近剪下及腰的長髮，捐贈給癌症希望基金會為癌友製作假髮，讓愛可以延續下去。

解旻容是大千醫院醫護獻髮的號召人，先後於2016年、2019年護理師節舉辦醫護獻髮愛心活動，獲得熱烈響應，但2021年因疫情影響延辦，原本她希望待疫情較緩和後，再次辦理捐髮活動，沒想到1個月前碰上母親急病。

她的母親因失智症影響，誤食藥物導致休克昏迷，緊急送至大千急診，母親的狀況一度不樂觀，發出病危通知，但在醫護團隊的搶救及照護下，順利恢復健康，解旻容決定提前剪下長髮，捐贈給癌症希望基金會。

「收到病危通知時，家人都認為應該沒有希望了」，解旻容回想說，她雖然是護理師，但在當下就是個擔心媽媽安危的女兒，從急診的緊急搶救、加護病房的持續急性照護，到母親恢復健康出院，她和家人一路走來滿是感動與感謝。