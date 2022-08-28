快訊

新北五股開發公司發現疑爆裂物「瓶裝鐵釘有引線」 警封鎖現場採證

屏鵝公路又塞了！遊客怨塞快1小時還沒到枋寮 暑假最後周末噩夢重演

和家馨17歲帥兒擊敗混血男神 勇奪城市先生冠軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

母急病救回 她剪髮捐贈癌症希望基金會送愛

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市大千醫院護理部主任解旻容感念母親急病恢復健康，最近剪下長髮，捐贈給癌症希望基金會。圖／大千醫院提供
苗栗市大千醫院護理部主任解旻容感念母親急病恢復健康，最近剪下長髮，捐贈給癌症希望基金會。圖／大千醫院提供

苗栗市大千醫院護理部主任解旻容感念母親1個月前急病，醫院一度發出病危通知，經醫護搶救恢復健康，她也有所感，最近剪下及腰的長髮，捐贈給癌症希望基金會為癌友製作假髮，讓愛可以延續下去。

解旻容是大千醫院醫護獻髮的號召人，先後於2016年、2019年護理師節舉辦醫護獻髮愛心活動，獲得熱烈響應，但2021年因疫情影響延辦，原本她希望待疫情較緩和後，再次辦理捐髮活動，沒想到1個月前碰上母親急病。

她的母親因失智症影響，誤食藥物導致休克昏迷，緊急送至大千急診，母親的狀況一度不樂觀，發出病危通知，但在醫護團隊的搶救及照護下，順利恢復健康，解旻容決定提前剪下長髮，捐贈給癌症希望基金會。

「收到病危通知時，家人都認為應該沒有希望了」，解旻容回想說，她雖然是護理師，但在當下就是個擔心媽媽安危的女兒，從急診的緊急搶救、加護病房的持續急性照護，到母親恢復健康出院，她和家人一路走來滿是感動與感謝。

解旻容表示，許多癌症病人因治療過程有假髮需求，來維持更好的外在形象，希望透過自身的故事，能夠呼籲更多民眾響應捐髮，或捐贈製作假髮的經費，一起幫助癌症病人。

苗栗市大千醫院護理部主任解旻容感念母親急病恢復健康，最近剪下長髮，捐贈給癌症希望基金會。圖／大千醫院提供
苗栗市大千醫院護理部主任解旻容感念母親急病恢復健康，最近剪下長髮，捐贈給癌症希望基金會。圖／大千醫院提供

延伸閱讀

風雲社團／台中大肚和風救援協會 專業救災又熱血

金門醫院設生理監視器中央站 醫護可即時監控病人病況

NBA／布萊恩遺孀獲賠1600萬美元 全數捐曼巴基金會

9月失智症月 失智老人基金會8場懷舊電影歡迎報名

相關新聞

漏水成老舊高地社區困擾 新竹縣府鼓勵自來水管線更新

新竹縣存在不少屋齡20到30年的老舊高地社區，因早年建商施工及後續維管不彰，導致居民飽受漏水所苦，甚至威脅社區地基、有釀...

新竹縣龍眼蜜評鑑出爐 產銷履歷標章擬明年正式上路

新竹縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑結果今天出爐，雖受氣候影響今年國產蜂蜜產量不佳，不過品質仍受肯定，新竹縣農業處則預期明年7月將...

無人住宅莫名起火竟是因為牠 消防揭焦黑歹徒照

桃園市消防局今天率全國之先，舉辦「小小火災調查員」活動，宣導火場科學鑑識手法、知識，也揭露平鎮區上月一起住宅火警，竟是因...

龜山消防辦宣導 學童瞄子射水、坐地震車學保命口訣

桃園市近期大小火警不斷，坪頂消防隊今天在龜山區文化里舉辦宣導活動，設計地震體驗、苗子涉水、CPR教學等關卡，搭配有獎徵答...

鄭寶清嘆剛宣布參選 四五千個海外假帳號立刻攻擊

民進黨前立委鄭寶清昨宣布參選桃園市長，今天就為無黨籍議員參選人陳品杰站台。他受訪感嘆自己昨天才宣布參選，馬上就有四五千個...

中秋連假到新竹玩 搭大眾運輸最輕鬆又避塞車

中秋連續假期將至，交通部公路總局推出疏運優惠措施，包含搭乘國道客運及台灣好行都享票價優惠，因此推薦來新竹地區遊玩，可多利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。