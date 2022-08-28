新竹縣首屆兒童獨輪車壯遊 讓特教生騎車勇氣與自信

有智一同未來教育發展協會昨（27日）在新竹縣舉辦首屆兒童獨輪車壯遊，有15名小騎士挑戰8公里騎行，這些小騎士皆是特教生，但勇氣、膽量及體力不輸大人，成功完成挑戰，就連家長們也感動孩子們的毅力，希望他們未來人生的道路也能克服困難，勇往直前。

新竹縣兒童獨輪車壯遊路線從竹北出發，沿著竹22線鄉道，一路往芎林出發，沿途雖有美麗的稻田風景，但8公里的路程，搭配上需要一定騎乘技巧的獨輪車，就連對大人都是考驗，但卻難不倒這群特教生孩子。

活動由新竹縣教育局指導，縣議員吳旭智、台北市教育關懷協會、有智一同未來教育發展協會、竹北市新社國小共同主辦，且由副縣長陳見賢領騎，教育局長楊郡慈、縣議員吳旭智、北市教育關懷協會尹玉娟理事長及新社國小校長張奕財等，陪同一起與孩子們共同進行8公里挑戰賽。

副縣長陳見賢表示，新竹縣的獨輪車教育，讓大人都看見孩子穿越越野壯遊的成長，過程中淬煉團隊共好的精神與個人堅定向前的意志力是給下一代最好的禮物；縣府教育局長楊郡慈說，新竹縣獨輪車教育從無到有、在新竹縣紮根，教育局會持續協助，期盼為新竹縣的特殊教育樹立典範。