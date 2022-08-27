苗栗防災士培訓課程登場 3「韌性社區」獲表揚

苗栗縣政府為提升民眾防災意識與民間防災應變能力，今起一連2天在慈濟苗栗園區辦理防災士培訓，縣長徐耀昌到場為學員加油打氣，期待大家將所學的防災知識充分發揮，扎根社區；獅潭鄉新店村、南庄鄉員林村及三義鄉勝興村3處社區是全縣第一批獲中央認證的「韌性社區」，也是民間防救災組織可靠隊友，徐耀昌特別頒獎表彰。

縣府指出，今年參加培訓的50名學員，有韌性社區成員、企業員工、義消、校長、民間志工團體等，27、28日接受兩天課程，通過訓練後即可取得防災士認證，具備防災基本知識與急救技能，可於災時配合政府救援，協助身邊民眾採取應變及執行災後復原等工作。

苗栗縣消防局長匡夢麟指出，防災士觀念源於日本，他們從地震生還者的經驗發現，最重要的是自助，接著才是互助、公助，台灣經歷過921大地震，2018年起政府也開始建立防災士觀念，苗栗縣當年就與聯大、慈濟共同培養70名防災士，藉由防災士個人力量擴及社區、鄉鎮，實踐救護與防災防火的宣導。

徐耀昌及慈濟志業發展處主任呂芳川上午也頒獎表彰獅潭鄉新店村長謝燃廷、南庄鄉員林村守望相助分隊長邱瑞君、三義鄉勝興村長陳志奇，他們帶領社區志工參與防災士培訓，辦理多項教育活動及演練，社區去年獲內政部消防署韌性社區一星標章，是苗栗縣首批獲中央認證的韌性社區；此外，徐耀昌並頒發感謝狀給掬昌營造，感謝他們致力苗栗防救災工作，今年還捐贈多面避難看板，回饋鄉里。