快訊

新北五股開發公司發現疑爆裂物「瓶裝鐵釘有引線」 警封鎖現場採證

屏鵝公路又塞了！遊客怨塞快1小時還沒到枋寮 暑假最後周末噩夢重演

和家馨17歲帥兒擊敗混血男神 勇奪城市先生冠軍

苗栗防災士培訓課程登場 3「韌性社區」獲表揚

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
獅潭鄉新店村、南庄鄉員林村及三義鄉勝興村是全縣首批獲中央認證的「韌性社區」，縣長徐耀昌上午頒獎表彰。記者胡蓬生／攝影
獅潭鄉新店村、南庄鄉員林村及三義鄉勝興村是全縣首批獲中央認證的「韌性社區」，縣長徐耀昌上午頒獎表彰。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府為提升民眾防災意識與民間防災應變能力，今起一連2天在慈濟苗栗園區辦理防災士培訓，縣長徐耀昌到場為學員加油打氣，期待大家將所學的防災知識充分發揮，扎根社區；獅潭鄉新店村、南庄鄉員林村及三義鄉勝興村3處社區是全縣第一批獲中央認證的「韌性社區」，也是民間防救災組織可靠隊友，徐耀昌特別頒獎表彰。

縣府指出，今年參加培訓的50名學員，有韌性社區成員、企業員工、義消、校長、民間志工團體等，27、28日接受兩天課程，通過訓練後即可取得防災士認證，具備防災基本知識與急救技能，可於災時配合政府救援，協助身邊民眾採取應變及執行災後復原等工作。

苗栗縣消防局長匡夢麟指出，防災士觀念源於日本，他們從地震生還者的經驗發現，最重要的是自助，接著才是互助、公助，台灣經歷過921大地震，2018年起政府也開始建立防災士觀念，苗栗縣當年就與聯大、慈濟共同培養70名防災士，藉由防災士個人力量擴及社區、鄉鎮，實踐救護與防災防火的宣導。

徐耀昌及慈濟志業發展處主任呂芳川上午也頒獎表彰獅潭鄉新店村長謝燃廷、南庄鄉員林村守望相助分隊長邱瑞君、三義鄉勝興村長陳志奇，他們帶領社區志工參與防災士培訓，辦理多項教育活動及演練，社區去年獲內政部消防署韌性社區一星標章，是苗栗縣首批獲中央認證的韌性社區；此外，徐耀昌並頒發感謝狀給掬昌營造，感謝他們致力苗栗防救災工作，今年還捐贈多面避難看板，回饋鄉里。

陳志奇表示，勝興村常配合守望相助工作來盤點地方上那些可能有潛在的災害危險，一一匯整提報，像村內距關刀山斷層及地震帶近，因此常針對邊坡土石了解是否崩落、鬆脫查看，加強巡守是否有潛在危險。

苗栗縣政府今起一連兩天在慈濟苗栗園區辦防災士培訓及韌性社區等表彰活動。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府今起一連兩天在慈濟苗栗園區辦防災士培訓及韌性社區等表彰活動。記者胡蓬生／攝影

徐耀昌 苗栗縣 921大地震

延伸閱讀

苗縣+653 今設7大接種站為幼童集中施打疫苗

詹嘉育獲總統教育獎 期盼未來成為歷史教師

苗警好窩心 愛心採購月餅慰勞員警過中秋佳節

16億元台灣圓益石英三廠動土 維持台灣半導體重要地位

相關新聞

漏水成老舊高地社區困擾 新竹縣府鼓勵自來水管線更新

新竹縣存在不少屋齡20到30年的老舊高地社區，因早年建商施工及後續維管不彰，導致居民飽受漏水所苦，甚至威脅社區地基、有釀...

新竹縣龍眼蜜評鑑出爐 產銷履歷標章擬明年正式上路

新竹縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑結果今天出爐，雖受氣候影響今年國產蜂蜜產量不佳，不過品質仍受肯定，新竹縣農業處則預期明年7月將...

無人住宅莫名起火竟是因為牠 消防揭焦黑歹徒照

桃園市消防局今天率全國之先，舉辦「小小火災調查員」活動，宣導火場科學鑑識手法、知識，也揭露平鎮區上月一起住宅火警，竟是因...

龜山消防辦宣導 學童瞄子射水、坐地震車學保命口訣

桃園市近期大小火警不斷，坪頂消防隊今天在龜山區文化里舉辦宣導活動，設計地震體驗、苗子涉水、CPR教學等關卡，搭配有獎徵答...

鄭寶清嘆剛宣布參選 四五千個海外假帳號立刻攻擊

民進黨前立委鄭寶清昨宣布參選桃園市長，今天就為無黨籍議員參選人陳品杰站台。他受訪感嘆自己昨天才宣布參選，馬上就有四五千個...

中秋連假到新竹玩 搭大眾運輸最輕鬆又避塞車

中秋連續假期將至，交通部公路總局推出疏運優惠措施，包含搭乘國道客運及台灣好行都享票價優惠，因此推薦來新竹地區遊玩，可多利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。