竹縣+767 本周首場嬰幼兒及兒童BNT 明竹北中興里接種

新竹縣本周首場嬰幼兒BNT疫苗社區接種站，明天將在竹北市中興里集會所開打，嬰幼兒BNT疫苗分別安排上午9時30分至12時，以及下午1時至下午2時30分接種。衛生局提醒，兒童接種至少1劑疫苗，可降低MIS-C（孩童多系統炎症徵候群）發生率達90%以上。

除嬰幼兒BNT疫苗外，中興里集會所接種站亦安排兒童BNT疫苗接種，時段為上午8時30分至9時20分，請家長帶幼兒前往接種站務必依預約時間前往，避免擁擠群聚及久候。

因應疫情多變化，新竹縣衛生局呼籲請65歲以上長者儘速完成第2次追加劑（第4劑）疫苗接種，提升保護力，並持續戴口罩、勤洗手等自我防護，如有症狀盡速快篩或就醫，保護自身健康安全。新竹縣52家合約醫療院所和13鄉鎮市衛生所，持續開放嬰幼兒至成人各廠牌、各劑次COVID-19疫苗接種，符合資格民眾可就近預約接種。

新竹縣今日疫情概況，新增767例COVID-19確診案例，地區分布為竹北市334例、竹東鎮138例、湖口鄉89例、新豐鄉71例、新埔鎮44例、關西鎮20例、芎林鄉13例、橫山鄉18例、寶山鄉21例、北埔鄉5例、峨眉鄉7例、尖石鄉4例、五峰鄉3例。目前新竹縣居家隔離1033人、居家照護列管人數3045人。

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx?n=1007&sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1060&sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1040&sms=10033

6個月以上 BNT 疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1057&sms=10066