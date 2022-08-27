楊梅畜牧嘉年華 鄭文燦推鹽酥雞進球場運動美食在地化

桃園畜產嘉年華活動今在楊梅區富岡運動公園舉辦，邀請養牛、豬及雞協會與農會一起辦理，桃園市長鄭文燦表示，楊梅位農業重鎮，近年來逐漸都市化，不過各個產銷班仍相當強，今年10月8至10日也將辦理牛奶節推廣畜牧業，也籌畫將鹽酥雞推進桃園棒球場，讓運動美食在地化。

桃園畜牧年產值逾43億，其中黑毛豬的飼養上佔總飼養量7成，跟屏東縣分居南北重鎮。為有效區隔國產與進口豬肉，推出「桃園豬證明標章」藉以與市場其他豬隻做區別，以行銷桃園市黑毛豬特色。

近年來環保意識高漲，桃園有環保沼氣發電綠能養豬場、有機人道雙認證養雞場、優質天噸牛，及神農獎肯定的「新屋鵝先生」、「豬博土」、「黑珍豬」、「智慧化酪農」等生產健康安全的優質畜產品。

桃園市長鄭文燦今出席畜產嘉年華，現場邀請諸多攤位一起同樂，展現桃園農業實力，現場也有競賽活動、麻糬、鮮奶、仙草茶及雞湯等美食供品嘗購買，讓民眾感受到飼養生產者的用心，及美味在地食材。