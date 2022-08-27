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全國最熱心服務縣市是台東！ 志工密度最高、千人會師齊舞

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴，今天為卑南鄉利嘉社區等10支新志工隊授旗。記者卜敏正／翻攝
台東縣長饒慶鈴，今天為卑南鄉利嘉社區等10支新志工隊授旗。記者卜敏正／翻攝

台東縣政府今天辦理「台東舞志氣 千人志工大會師」活動，號召縣內50餘支志工隊，千餘人一起跳大會舞，縣長饒慶鈴感謝志工付出，稱讚全縣178支志工隊、超過8000名志工，志工密度全台最高、服務超熱心，堪稱全國最熱心服務縣市。

饒慶鈴今天為卑南鄉利嘉社區等10支新志工隊授旗後表示，台東是全國志工比例密度最高的縣市，全縣178支志工隊，共約8000餘名志工，志工佔全縣人口約3.5%，高齡志工數據2563人，佔志工人數34.9%，雖然受疫情影響，去年仍提供23萬5282小時服務時數，共約96萬人次接受服務。

饒慶鈴說，一個良善社會需要更多志工參與，台東縣有8000名志工，無私投入、參與社會服務，不僅服務台東在地人，許多來台東觀光旅遊者，都感受到台東人的良善以及服務熱忱，在此除了感謝志工，也鼓勵更多人加入志工行列，讓更多人感受到台東人的良善、服務熱忱。

社會處長陳淑蘭指出，為凝聚志願服務精神、整合良好志工服務平台，此次大會舞由全縣超過50支志工隊伍合作表演，活動前1個月，先請零捌玖舞蹈工作室的阿哲老師編舞，邀各隊種子學員學習，再回各志工隊教學，才有今日精采壯觀畫面。

台東縣社會處表示，台東縣志願服務推廣中心，近年積極推動志工教育訓練，針對志工隊需求設計客製化課程，如撰寫企畫案培訓等，陪伴志工成長，提供服務諮詢、平安保險、志願服務榮譽卡商家及金馨獎表揚等。

台東縣長饒慶鈴，今天與千名志工一起跳大會舞。記者卜敏正／翻攝
台東縣長饒慶鈴，今天與千名志工一起跳大會舞。記者卜敏正／翻攝
台東縣長饒慶鈴，今天為卑南鄉利嘉社區等10支新志工隊授旗。記者卜敏正／翻攝
台東縣長饒慶鈴，今天為卑南鄉利嘉社區等10支新志工隊授旗。記者卜敏正／翻攝

台東 饒慶鈴 疫情 志工

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