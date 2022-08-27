9旬老修女掛心原鄉幼園營運 昔日當紅女星豪氣捐款相助

已獲政府頒發永久居留證的91歲義大利籍修女趙秀蓉一手創立尖石原鄉的天主教方濟幼兒園，但年事已高轉往新竹勒傷修道院靜養身體的她仍掛心幼兒園的營運困境。70年代台灣紅極一時的女星陳明利得知趙修女煩惱，今天到新竹市探訪並捐贈30萬元售書收入，希望一起攜手守護尖石偏鄉弱勢孩童。

趙秀蓉修女28歲即離開義大利家鄉來台服務，1964年起在新竹尖石鄉創設「天主教方濟幼兒園」擔任園長，不僅指導部落裡從學齡前兒童到國中生的課業，她更注重孩子的品德，深受地方推崇，一甲子來照顧過上千名偏鄉弱勢孩童。

過去幼兒園龐大的人事、園所開銷，都靠趙修女費心張羅及社會各界熱心團體、善心人士捐贈，但隨著年紀越來越大，加上年初腰椎骨折，原本瘦弱的她體重下降加上長期勞累，身體又飽受帶狀泡疹摧殘，只好轉往新竹勒傷修道院靜養身體，不過，她還是一心掛念幼兒園的營運困境。

已經移民新加坡轉行成為亞洲保險天后的女星陳明利從幫她出書的天心公司及長期幫助趙修女的玉山獅子會、祥鈺國際同濟會得知修女的困境心急。她利用近期受邀回台演講機會，特別安排時間探視修女，並於今天再次專程到竹市將演講會場出售書款30萬元送給趙修女表達敬意。

陳明利今天也特別感謝趙修女用生命的光輝照亮尖石鄉，為台灣這塊土地無私奉獻，事蹟令人感動，親自探訪修女祝福她身體早日康復，也呼籲能有更多的善心企業當趙修女的靠山，一起幫忙偏鄉孩童平安健康長大。

替陳明利新書安排亞洲巡迴演講的天心公司指出，陳明利因結識夫婿移居新加坡至今40餘年，婚後因先生投資失誤負債三千多萬元，人生跌落谷底，她隨後放下明星光環投入保險行業，不僅還清債務翻轉人生。成功後的她，熱心行善，並透過亞洲各國巡迴公益演講機會，捐贈書款給當地弱勢。