忘帶現金也能繳費 竹市11處停車場9月開放第三方支付

新竹市政府近年積極改造、更新停車場環境。為讓民眾繳費更方便，市府今天宣布，9月1日起明志書院停車場及動物園停車場繳費機提供路邊停車繳費功能，11處立體、地下停車場停車費也開放掃碼使用第三方支付，讓民眾繳費有更多選擇。

代理市長陳章賢表示，市府與多家銀行、超商及第三方支付簽訂合約推動多元管道支付，針對立體、地下停車場部分，市內11處路外停車場也開放掃碼、使用第三方支付（包括街口、linepay、applepay及悠遊付等）繳費，若是忘記帶現金也能輕鬆繳費。

交通處長倪茂榮表示，交通處與民間委外經營業者合作，於明志書院及動物園停車場實施無人繳費機自助繳費路邊停車單服務，讓民眾除了繳納停車場費用外，亦可查詢其他路邊停車費用，只要於繳費機台點選「路邊繳費」，輸入完整車號，即可繳納全市路邊停車費用。

交通處表示，明志書院及動物園停車場繳費機提供繳納路邊停車費功能，除可減少疫情間臨櫃人工繳納之風險，亦可免去民眾奔波超商及繳費櫃檯的不便。

而除了明志書院及動物園，預計年底稅務大樓、竹光運動中心、赤土崎及青草湖等停車場也將提供讓服務點增至6處，未來也會持續擴大服務於公共場所。