全國泰雅族運動會圓滿閉幕 復興區包辦三冠是最大贏家
全國泰雅族運動會不只進行田徑、球類的較量，更舉辦射箭、鋸木、負重接力、摔角、拔河等傳統技藝競賽，經過4天的競技，由復興區拿下最大贏家，一口氣獲得傳統技藝、球類和總錦標三項冠軍，今天下午閉幕，仁愛鄉長張子孝將會旗交給下屆主辦單位桃園市復興區公所。
第10屆全國泰雅族運動會暨傳統技藝競賽自8月23日在埔里鎮綜合球場舉行，在祖靈的保庇下，連同歲時祭儀和各項競賽共4天的活動，今天圓滿落幕，隨後頒發總錦標名次，由復興區摘得榮銜，其次分別是泰安、尖石、仁愛、烏來、和平等區。
今天上午進行的是重頭戲的徑賽長跑， 有社男組1萬公尺和社女組5000公尺長跑，前三名為尖石鄉、和平區、復興區；下午最後一場籃球比賽是社女組，由復興區和仁愛鄉對戰， 兩隊實力相當，比分呈現拉鋸戰，結果仁愛鄉，仁愛鄉雖在吹哨半秒後投進一球，但不算分，終場復興區以63比61分小勝，仁愛惜將冠軍拱手讓給復興區。
主辦單位表示，今年泰雅族運動會的各區實力都在伯仲之間，各組前3名是，田徑的尖石、和平、復興區；球類的第一名由復興、泰安並列；慢速壘球的復興、南澳、五峰；傳統技藝復興、烏來、仁愛、泰安並列。此外，拔河第一名由仁愛區拿下，其次是五峰、烏來區；鋸木是復興、南澳、泰安；負重接力是復興、烏來、尖石；摔角是大同、泰安、烏來。
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