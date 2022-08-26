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竹市文資建物多 審計室緊盯依管理維護計畫全面投保

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹都城隍廟是市定古蹟。圖／新竹市文化局提供
新竹都城隍廟是市定古蹟。圖／新竹市文化局提供

新竹市是300年古城，擁有不少文資建物，但審計室最新報告點出多處市定古蹟歷史建築未依管理維護計畫投保火險、地震險等保險，甚至管理維護計畫付之闕如，引起民代關注。市府說明已經委託專業團隊協助，相關文資建物都已在7月前完成投保。

新竹市近年積極登錄具有文資保存價值的古蹟、歷史建物，從2017年市定古蹟29處、歷史建物22處逐年增加，截至去年底古蹟增至36處、歷史建物28處，整體從51處增至64處，增幅達25.49%受審計室肯定永續保存珍貴文化資產。

不過，新竹市審計處查核時發現部分文資建物礙於經費有限遲未修復，新竹都城隍廟等15處市定古蹟及香山天后宮等12處市定歷史建築，尚未擬定管理維護計畫報請主管機關備查。

另還有新竹金山寺等9處市定古蹟及日本海軍第六燃料廠新竹支廠等8處市定歷史建築，未依管理維護計畫投保火險、地震險及公共意外責任險等各項保險。審計處示警為確保文化資產長久保存與遭受意外災害獲得補償，提醒市府督促所有權人加速投保。

市府文化局坦言，對多數古蹟、歷史建築所有人及管理人而言，擬定古蹟管理維護計畫不容易。文化局近年已委託專業團隊，除公有文化資產外，更特別協助私有古蹟、歷史建築所有人及管理人擬定管理維護計畫，並檢討超過5年的管維計畫適度修正。

目前新竹市所有有形文化資產皆已向文化局提交管理維護計畫，至於審計報告提醒未投保的建物，文化局指出，經溝通都已在7月前完成投保，後續將持續追蹤關心。

長期關注文資保存議題的議員廖子齊表示，認同文化局及時補救，不過審計處報告同時指出市內部分古蹟及歷史建築周邊未設置消防栓，像是市定古蹟新竹高中劍道館環域半徑120公尺沒有消防栓，消防局已與自來水公司聯繫，她將持續向水公司追蹤。

歷史建築 古蹟 新竹

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