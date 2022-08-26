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竹北勝利二路3度坍塌 竹縣府依刑法函送地檢釐清

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣竹北市「豐采520」建案工程旁勝利二路，因地下水和自來水管漏水沖失路基，2個多月同一地點3度發生路面坍塌。記者王淑君／攝影
新竹縣竹北市「豐采520」建案工程旁勝利二路，因地下水和自來水管漏水沖失路基，2個多月同一地點3度發生路面坍塌。記者王淑君／攝影

新竹縣竹北市「豐采520」建案工程旁勝利二路，因地下水和自來水管漏水沖失路基，2個多月同一地點3度路面坍塌，威脅居民安全，縣府今舉行專案小組首次會議，依刑法第193條違背技術成規，將建商函送新竹地檢署。

竹縣工務處表示，該案短時間內持續發生坍塌意外，嚴重影響附近居民安危，除勒令停工、封鎖道路搶修，並組成專案小組徹底找出原因，縣府也蒐集建案施工相關資料，依刑法第193條：承攬工程人或監工人於營造或拆卸建築物時，違背建築術成規，致生公共危險者，處3年以下有期徒刑、拘役或9萬元以下罰金，函送新竹地檢署釐清。

竹縣府今日首次召開專案小組會議，並邀集2位建築師、1位大地技師，和1位專家學者擔任委員，由建商豐邑建設公司報告。會中委員對建商說明和報告有許多疑問，一致強烈要求建商高層正視問題。

專案小組會議初步達成2點共識，第一、要求起造人豐邑建設公司、承造人頌恩營造，及建案設計師等，應先檢討建案地下室施工計畫缺失。必須從施工源頭找問題，而非補救坍塌處，頭痛醫頭、腳痛醫腳。

第二、要求建商提出定期監測相關數據，擴大範圍找問題；對工地內外、周邊道路鄰宅等地質全面性體檢，以實際科學數據確認安全性。

新竹縣長楊文科表示，專案小組將嚴格審查建商改善計畫，「只要沒通過，就持續停工。」

竹縣府今日首次召開專案小組會議，由工務處主持，並邀集建築師、大地技師和專家學者擔任委員，由建商豐邑建設公司報告。圖／縣府提供
竹縣府今日首次召開專案小組會議，由工務處主持，並邀集建築師、大地技師和專家學者擔任委員，由建商豐邑建設公司報告。圖／縣府提供
竹北市建案工程旁勝利二路，2個多月同一地點3度發生路面坍塌，縣府蒐集相關資料，依刑法第193條函送新竹地檢署。記者王淑君／攝影
竹北市建案工程旁勝利二路，2個多月同一地點3度發生路面坍塌，縣府蒐集相關資料，依刑法第193條函送新竹地檢署。記者王淑君／攝影
竹北勝利二路3度坍塌究責，竹縣府依刑法函送地檢釐清。記者王淑君／攝影
竹北勝利二路3度坍塌究責，竹縣府依刑法函送地檢釐清。記者王淑君／攝影
新竹縣竹北市「豐采520」建案工程旁勝利二路，2個多月同一地點3度發生路面坍塌，縣府今舉行專案小組首次會議。圖／縣府提供
新竹縣竹北市「豐采520」建案工程旁勝利二路，2個多月同一地點3度發生路面坍塌，縣府今舉行專案小組首次會議。圖／縣府提供

新竹 建築 漏水

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