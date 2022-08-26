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李喬「寒夜」地景客語走讀活動 即日起開放報名

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
客家委員會9月17日推出李喬經典作品「寒夜」的地景走讀活動，即日起開放報名。圖／客委會提供
客家委員會9月17日推出李喬經典作品「寒夜」的地景走讀活動，即日起開放報名。圖／客委會提供

客籍文學巨擘李喬作品的走讀活動來了！客家委員會9月17日(六）推出李喬經典作品「寒夜」的地景走讀活動，即日起開放報名，帶大家走入李喬文學創作的背景與起點，一同踏入鄉里探尋，體會李喬作品中的土地情思、社會人文關懷。

李喬一生奉獻給文學領域，作品多樣經典頻出，質量兼具，是台灣國寶級作家，為了讓民眾更了解他的作品，客委會委託台灣李喬文學協會辦理「寒夜」地景走讀活動，由深耕文學領域多年的講師群，包括：邱德忠、黃惠禎、劉慧真、賴松輝等人，沿途解讀分析與李喬作品有關的場景、文學背景、歷史文化等，深化文學作品與在地連結，讓民眾更加認識李喬文學的發源與精髓。

走讀活動將行經李喬經典大河小說「寒夜」三部曲主角彭阿強故事經歷的起點—「石圍牆」，再眺望「鷂婆山」，經過李喬幼年成長的「蕃仔林、伯公廟、彭家老厝、萬聖宮…等」一步一腳印，欣賞苗栗公館與大湖的自然風光，讓民眾透過實地走訪及專業解讀，更了解李喬作品，也更貼近土地。

有興趣的民眾請上Facebook搜尋「李喬書房」及填寫報名表，名額有限，額滿截止。

走讀活動景點石牆社區揆一樓，石牆社區舊稱石墻村，是「寒夜三部曲」開頭主角彭阿強行動的起點。圖／吳作楫老師攝影
走讀活動景點石牆社區揆一樓，石牆社區舊稱石墻村，是「寒夜三部曲」開頭主角彭阿強行動的起點。圖／吳作楫老師攝影
走讀活動景點石牆遺址，石牆社區舊稱石墻村，是「寒夜三部曲」開頭主角彭阿強行動的起點。圖／李舒琴攝影
走讀活動景點石牆遺址，石牆社區舊稱石墻村，是「寒夜三部曲」開頭主角彭阿強行動的起點。圖／李舒琴攝影

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