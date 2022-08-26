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紓解新竹經國大橋壅塞 南北向將各增設1汽、機車道

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
紓解經國大橋壅塞，南北向將各增設1汽、機車道。記者王淑君／翻攝
紓解經國大橋壅塞，南北向將各增設1汽、機車道。記者王淑君／翻攝

經國大橋是銜接竹北、新竹市區及科學園區主要廊道，列為新竹縣十大交通建設計畫之一，獲中央核定逾12.6億經費改善，惟長期交通運輸量大，紓解上下班壅塞車流問題待解，縣府對此召開地方工作會議，廣納各級民代意見，包括機車雙車道規畫、人行天橋設置、景觀優化、2年以上年工期交通維安等聚焦討論。

經國大橋周邊交通網絡可通往新竹高鐵、新竹市區、科學園區及新竹縣政府等重要據點，因上下班期間交通量龐大，加上台68線匝道與經國大橋車流交織，導致嚴重交通壅塞現象；對此，縣府邀集各級地方民代，針對工程規畫設計交換意見，並納入研議改善。

竹縣議員連郁婷提出，興隆路與嘉豐五路路口截斷人行道部分，建議須有人行天橋，或工程採2階段施工，橋梁主線汽機車分到先行辦理，分流至興隆路引道後續再研議施作。林禹佑則表示，該處已造成運動廊道整體性斷裂，建議該路口人行道應採高架銜接。

縣議員林禹佑及林增堂皆建議，機車道設計為雙車道，並有明確車道分隔線，甚至可銜接自強南路既有機車道。

縣議員杜文中則表示，經國大橋交通改善工程為期長達2年以上，交通黑暗期期間，施工過程應更重視用路人安全及交通維持。

竹縣府工務處長江良淵表示，最新計畫規畫往竹北北向匝道部分，新增1汽車道、1機車道，由經國橋北向闢建往東匝道，跨頭前溪堤防後再銜接至興隆路，以利導流往高鐵方向車流導向。

往竹科、台68南向匝道，同樣規畫新增1汽車道、1機車道，從自強南路往南方向，利用道路西側空間及經國橋西側，佈設汽車專用道南向匝道銜接至台68線，降低經國橋上汽車往右、機車直行的衝突。

江良淵表示，新增機車道將朝3.5米雙車道增設，機車道變寬，未來將可供救護車執勤通行。經國大橋交通改善工程，順利的話明年將移交營建署代辦工程，預計2023年上半年開工，工期初估2至3年後完工，所有工程經費將控制於中央款9.9億、地方配合款2.6億經費內完成。

經國大橋是銜接竹北、新竹市區及科學園區主要廊道，列為新竹縣十大交通建設計畫之一，惟長期交通運輸量大，紓解上下班壅塞車流問題待解。圖／縣府提供
經國大橋是銜接竹北、新竹市區及科學園區主要廊道，列為新竹縣十大交通建設計畫之一，惟長期交通運輸量大，紓解上下班壅塞車流問題待解。圖／縣府提供
紓解經國大橋壅塞，南北向將各增設1汽、機車道。記者王淑君／翻攝
紓解經國大橋壅塞，南北向將各增設1汽、機車道。記者王淑君／翻攝
紓解經國大橋壅塞，南北向將各增設1汽、機車道。記者王淑君／翻攝
紓解經國大橋壅塞，南北向將各增設1汽、機車道。記者王淑君／翻攝

車道 人行道 新竹

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