續拚國旅 竹縣邀觀光旅宿業響應 加碼抽1.8萬份優惠

交通部觀光局7月推出「悠遊國旅自由行補助」，9月8日將截止，新竹縣政府今日起加碼推出「悠遊國旅竹縣抽好禮 遊購Amazing」，下載好客Point APP，可抽最高600元住宿券共1萬8千份，可於合作旅宿業、商圈、遊樂區等使用；地方政府創舉旅宿業受惠，六福村可望挹注暑假後淡季人潮，估今年可創120萬遊園人次。

新竹縣長楊文科表示，延續國旅熱潮，縣府整合縣內觀光資源，邀集店家、旅宿業等推出加碼好康優惠，民眾下載「好客Point」APP，即可抽600元好客住宿券及200元「好客Point」，合計1萬8千份。

此外，合作業者也響應加碼，於小叮噹主題樂園使用200元好客Point，可購買價值500元門票1張；入住統一渡假村，使用600元好客住宿券，可享每房加碼補助400元，等於入住現省1000元。

六福村主題遊樂園總監葉忠岳表示，竹縣府推出加碼活動是地方政府首創，有助暑假過後旅遊業淡季業績，期待藉由加碼活動吸引更多遊客。

園區今年上半年受雨季、疫情影響大，暑假受惠觀光局悠遊國旅自由行補助，遊園人潮回覆至疫情前水準，預估今年暑假入園人次可達35萬人，今年度遊園人次預估可破120萬人次。