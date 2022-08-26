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竹縣企業捐車用除菌機 供警車消毒提升防疫能量

中央社／ 新竹縣26日電

新竹縣地方企業今天捐贈車用光氧淨味除菌機給新竹縣警察局，透過安裝於警車上，全面消毒巡邏車，讓員警降低COVID-19感染風險，提升防疫能量。

新竹縣警察局今天發布新聞稿指出，員警在第一線面對民眾，接觸人數多，有鑑於警察的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染風險高，湖口奇鼎科技公司今天捐贈200台車載用小型光氧淨味除菌機，給新竹縣警察局，力挺警察能安心執勤。

奇鼎科技公司董事長鄭智文表示，疫情近來雖有緩和的趨勢，仍然不可掉以輕心，而警察是維持社會穩定安定的支柱，執勤安全需有保障，透過捐贈車載用小型光氧淨味除菌機，全面消毒巡邏車，提升員警的防疫能量。

今天舉行的捐贈儀式，簡單隆重，由警察局長楊哲昌代表接受，楊哲昌說，將發放給基層員警使用，為同仁的健康盡一份心力，守護警察執勤健康安全，感謝地方企業愛心。

警察 新竹

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