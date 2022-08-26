影／強化職安 桃機與桃園勞檢處締結安全伙伴關係

今日上午桃園機場公司及桃園市政府勞動檢查處締結安全伙伴，並進行簽約儀式，桃園市長鄭文燦在桃園機場公司董事長林國顯及總經理范孝倫的陪同下出席此次的簽約儀式。

桃園機場公司董事長林國顯表示，桃機公司雖然只有6、7百人，但是服務的工作包含飛航安全的督導、地安的管控，包含資訊安全、營運安全、工程安全及職業安全，都是這邊200多個單位，3萬多人每天都要面對的環境跟作業，是非常重要的，應該要提供最安全最健康的環境給同仁，光靠桃機公司及桃機大聯盟還是有所不足，希望得到市政府勞動部門專業的支持與協助。