聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／強化職安 桃機與桃園勞檢處締結安全伙伴關係
今日上午桃園機場公司及桃園市政府勞動檢查處締結安全伙伴，並進行簽約儀式，桃園市長鄭文燦在桃園機場公司董事長林國顯及總經理范孝倫的陪同下出席此次的簽約儀式。
桃園機場公司董事長林國顯表示，桃機公司雖然只有6、7百人，但是服務的工作包含飛航安全的督導、地安的管控，包含資訊安全、營運安全、工程安全及職業安全，都是這邊200多個單位，3萬多人每天都要面對的環境跟作業，是非常重要的，應該要提供最安全最健康的環境給同仁，光靠桃機公司及桃機大聯盟還是有所不足，希望得到市政府勞動部門專業的支持與協助。
桃園市長鄭文燦表示簽訂安全伙伴的宣言，主要是希望透過預防性的職安教育訓練，可以減少職場當中不必要的災害，桃機公司很不簡單，兩年半的防疫安全守住了國門的第一線，現在機場正在擴建同時也要擴大營運，這兩個目標同時達成，既要安全又要有效率，必須在職安上做更大的準備。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言