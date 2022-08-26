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影／強化職安 桃機與桃園勞檢處締結安全伙伴關係

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
今日上午桃園機場公司及桃園市政府勞動檢查處締結安全伙伴，並進行簽約儀式，桃園市長鄭文燦（左六）在桃園機場公司董事長林國顯（左八）及總經理范孝倫（左九）的陪同下出席此次的簽約儀式。記者季相儒／攝影
今日上午桃園機場公司及桃園市政府勞動檢查處締結安全伙伴，並進行簽約儀式，桃園市長鄭文燦（左六）在桃園機場公司董事長林國顯（左八）及總經理范孝倫（左九）的陪同下出席此次的簽約儀式。記者季相儒／攝影

今日上午桃園機場公司及桃園市政府勞動檢查處締結安全伙伴，並進行簽約儀式，桃園市長鄭文燦在桃園機場公司董事長林國顯及總經理范孝倫的陪同下出席此次的簽約儀式。

桃園機場公司董事長林國顯表示，桃機公司雖然只有6、7百人，但是服務的工作包含飛航安全的督導、地安的管控，包含資訊安全、營運安全、工程安全及職業安全，都是這邊200多個單位，3萬多人每天都要面對的環境跟作業，是非常重要的，應該要提供最安全最健康的環境給同仁，光靠桃機公司及桃機大聯盟還是有所不足，希望得到市政府勞動部門專業的支持與協助。

桃園市長鄭文燦表示簽訂安全伙伴的宣言，主要是希望透過預防性的職安教育訓練，可以減少職場當中不必要的災害，桃機公司很不簡單，兩年半的防疫安全守住了國門的第一線，現在機場正在擴建同時也要擴大營運，這兩個目標同時達成，既要安全又要有效率，必須在職安上做更大的準備。

今日上午桃園機場公司及桃園市政府勞動檢查處締結安全伙伴，並進行簽約儀式，桃園市長鄭文燦（中）在桃園機場公司董事長林國顯（右）及總經理范孝倫（左）的陪同下出席此次的簽約儀式。記者季相儒／攝影
今日上午桃園機場公司及桃園市政府勞動檢查處締結安全伙伴，並進行簽約儀式，桃園市長鄭文燦（中）在桃園機場公司董事長林國顯（右）及總經理范孝倫（左）的陪同下出席此次的簽約儀式。記者季相儒／攝影
桃園市長鄭文燦（左三）表示簽訂安全伙伴宣言，主要是希望透過預防性的職安教育訓練，可以減少職場當中不必要的災害。記者季相儒／攝影
桃園市長鄭文燦（左三）表示簽訂安全伙伴宣言，主要是希望透過預防性的職安教育訓練，可以減少職場當中不必要的災害。記者季相儒／攝影

桃園機場 桃機 鄭文燦 勞動部

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