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居民注意！新竹市與寶山、峨眉部分區域 8月27日停水23小時

中央社／ 新竹縣24日電
自來水公司今天表示，27日上午9時至隔日上午8時，新竹市部分區域及新竹縣寶山鄉、峨眉鄉部分區域將停水23小時，請民眾提早備水。記者陳弘逸／攝影
自來水公司今天表示，27日上午9時至隔日上午8時，新竹市部分區域及新竹縣寶山鄉、峨眉鄉部分區域將停水23小時，請民眾提早備水。記者陳弘逸／攝影

自來水公司今天表示，27日上午9時至隔日上午8時，新竹市部分區域及新竹縣寶山鄉、峨眉鄉部分區域將停水23小時，請民眾提早備水。

台灣自來水公司今天提供新聞資料指出，自來水公司北區工程處辦理「竹科園區三路介壽路送水管統包工程」等，受到相關工程影響，在27日上午9時起至28日上午8時止，實施停水23小時，以進行施工斷管連接。

停水區域包含，新竹科學園區三期安遷戶（金山街全路段）、以及新竹市的明湖路（單號397-1號以後；雙號454號以後）、草湖街、新香街、東香路一段、香村路、明德路、草漯街、閑谷街、大湖路、玄奘路、元培街、香檳南街、國中街、麗山街等路段。

新竹縣寶山鄉的大崎村、雙溪村、雙新村、深井村、寶斗村、新城村、三峰村、油田村、柯湖路二段20巷。新竹縣峨眉鄉石井村、富興村。

自來水公司表示，提醒上列影響地區用戶留意，提早儲水備用，並配合節約用水。在停水期間應關閉抽水機電源，並慎防火警。

新竹 停水

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