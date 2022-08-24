一顆可以重5台斤「寶島甘露」梨 苗栗社區聯合行銷驚艷

苗栗縣水梨正當季，三灣鄉、頭份市、卓蘭鎮9個社區自主提案聯合行銷活動，今天在縣府暖身，其中一顆可以重5台斤的「寶島甘露」梨吸睛，副縣長鄧桂菊等人都驚艷。

三灣鄉大河、永和、頭份市廣興、興隆，及卓蘭鎮坪林、景山、雙連、食水坑、東盛社區，9社區聯合行銷活動「漫活梨享 音樂饗宴」，8月27日、28日在南庄遊客中心登場，希望遊客現場採購嘗鮮，並規畫藝文表演，及竹蜻蜓、葫蘆吊飾DIY等親子體驗活動。