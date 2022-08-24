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一顆可以重5台斤「寶島甘露」梨 苗栗社區聯合行銷驚艷

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
新品種「寶島甘露」梨一顆可以重5台斤，果實碩大吸睛。記者范榮達／攝影
新品種「寶島甘露」梨一顆可以重5台斤，果實碩大吸睛。記者范榮達／攝影

苗栗縣水梨正當季，三灣鄉、頭份市、卓蘭鎮9個社區自主提案聯合行銷活動，今天在縣府暖身，其中一顆可以重5台斤的「寶島甘露」梨吸睛，副縣長鄧桂菊等人都驚艷。

三灣鄉大河、永和、頭份市廣興、興隆，及卓蘭鎮坪林、景山、雙連、食水坑、東盛社區，9社區聯合行銷活動「漫活梨享 音樂饗宴」，8月27日、28日在南庄遊客中心登場，希望遊客現場採購嘗鮮，並規畫藝文表演，及竹蜻蜓、葫蘆吊飾DIY等親子體驗活動。

「漫活梨享 音樂饗宴」今天在縣府暖身，展示水梨鮮果、果乾，及東方美人茶、酸柑茶等，其中，寶島甘露梨引人注目，梨農說，寶島甘露發展6年的新品種，果實碩大，可以達5台斤，細緻多汁有甘蔗香味，最重要是本土品種，梨穗不用外求日本

新品種「寶島甘露」梨一顆可以重5台斤，果實碩大吸睛。記者范榮達／攝影
新品種「寶島甘露」梨一顆可以重5台斤，果實碩大吸睛。記者范榮達／攝影

親子 南庄 日本

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