蚊子館變身「苑裡濱海藝文中心」 設施老舊急爭取修繕

苗栗縣苑裡鎮「苑裡濱海藝文中心」早年原規劃為苑裡海水浴場的遊客服務中心，因未能執行該計畫被迫成為閒置空間變成蚊子館；15年前，在地藝術家康乙任老師駐點後，這裡搖身一變成為全台唯一濱海藝文中心，幾乎每月都有策展活動，但設施老舊急需修繕。

苑裡鎮公所表示，苑裡濱海藝文中心在公所勉力支持下，將一樓規畫為常態輪展區、二樓駐點藝術創作常設展區、三樓在地社區影像藝術常設展區，匯聚灣麗人文、生態、藝術等多元在地DNA的基地；並且維持一年至少10場的常態策展。

雖然落實了文化向下扎根與走進生活的目標，然而外牆不堪海風摧殘造成牆面剝落、鋼筋裸露，展演空間內的窗戶、廁所等設施老舊，總是讓策展者與到訪者感到有些難以言喻的尷尬與遺憾。

在地藝術畫家康乙任說，窗戶框架鏽蝕、漏水嚴重，建物內外的防震、防火係數也不足，上週由立委陳超明邀集文化部、教育部、客委會舉辦「檢點整備苑裡濱海藝文中心老舊設施」座談會，提列8大項改善重點，但後續經費爭取則需要縣府或鎮公所來做規畫，希望可以盡快落實。

他說，苑裡濱海藝文中心的亮點就是全國唯一的濱海藝文中心，本周開始展出的「噴火龍的異想世界」，是來自台中的林則豪小朋友繪畫藝術創作展，預計展出9月25日(周一、周二休館）；林則豪是國小3年級的天才繪畫兒童，內心充滿超現實創意故事想像與異想世界，也許從網路、從卡通、從兒童圖畫世界獲取很多想像，加以整合，讓超異想的世界產生在創意圖畫中。