桃園申請自來水拖3年無下文 市民自諷三等公民批市府

桃園市楊梅區黃姓市民今天上午陳情，他們是豐野里居民，長期飲用井水，幾年前擔心井水汙染不敢喝，10多戶居民自2019年透過里長申請安裝自來水，至今沒有下文，桃園已是六都，居民申請安裝自來水一拖3年多，如同三等公民，行政效率如此牛步化，妄顧居民健康情何以堪！

豐野里長張麟造表示，該里民生街、富豐北路10多戶居民過去飲用井水生活，後來井水不敢喝，幾年前居民造冊申請安裝自來水，里辦公室把名冊資料提報楊梅區公所申請，至民國108年8月辦理會勘，之後區公所等單位就沒有下文，明明該地區附近都有自來水管線，不了解市政府、區公所行政作業為何這麼慢，也讓他被居民抱怨。

桃園市政府經發局表示，豐野里市民安裝自來水申請案會勘後，市府至去年底才收到自來水公司相關資料，要等到今年底向經濟部水利署提出評比爭取中央補助經費，等明年爭取到中央經費才會幫市民安裝自來水。楊梅區公所表示，豐野里居民自來水申請案，市府經發局已辦過會勘，也符合申請要件，不明為何拖延，後續將再發文通知里辦公室備妥相關資料申請。

張麟造為該里居民安裝自來水申請案求助民代，市議員涂權吉、李家興、周玉琴允諾收到里長提案求助就會協助，涂權吉表示，得知豐野里居民申請安裝自來水案，經向里長查詢才知道市政府行政作業拖這麼久，他會實際了解市政府、楊梅區公所問題癥結後，全力協助豐野里長期飲用井水居民完成接裝自來水的心願。