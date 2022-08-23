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未報案也沒付贖金…外交部助逃離緬甸KK園區 台男自泰搭機返台

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新竹失語症男子離家失聯 連監視器都追蹤不到行跡

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
監視器拍下男子在湖口火車站後站龍江街身影，隨後便沒了他的蹤跡。圖／家屬提供
監視器拍下男子在湖口火車站後站龍江街身影，隨後便沒了他的蹤跡。圖／家屬提供

新竹縣湖口鄉一名61歲男子，今天上午不明原因離家失聯，且身上沒有攜帶任何物品，更危急的是男子患有嚴重失語症，家屬焦急他發生意外，緊急請求民眾提供線索，但至今男子仍下落不明，就連監視器都無法追蹤到他行跡，已報請警方協尋。

據了解，失聯的61歲柯姓男子，今天上午6時許就從住家出門未歸，因他身上並未攜帶包包，僅著輕便衣物並戴了頂鴨舌帽，會是到附近晨運，卻不料整天都未見返家，且無法聯繫上他。

柯男的家屬表示，第一時間已向警方報案，沒想到調閱住家周邊監視器，只見到他從湖口火車站後站的龍江街有閃過短暫身影，再經由車站、派出所調閱其他監視器，就已經無法追蹤到柯男的行跡。

家屬指出，柯男患有嚴重失語症，但不是失智，而是語言障礙，無法與人正常言語溝通，因此就怕他在外發生意外，或是處於其他危險處境，根本就無法呼救，且就算是遭遇危險要返家，可能也無法表達自身狀況，因此讓家屬非常擔憂。

而且柯男不僅患有失語症，還伴隨三高，就怕在外發生意外身體不堪負荷，家屬更已動員親友尋找，還在地方社群廣發協尋文章，特別指出柯男的身高約164公分，體重65到70公斤，中等身形，希望有民眾看到，可以聯繫陳先生0976821045或柯小姐0981162297。

新湖警分局指出，近期時有走失民眾案件發生，也呼籲家中如果有長者可能有走失疑慮，一定要盡快向縣府社會處，或各公所社會課申請「走失手鍊」，可以大大增加找回機率，就算人在外地，員警也能迅速透過手鍊聯繫到家屬。

失語症男子離家失聯，家屬焦急尋找，就怕他發生意外。圖／家屬提供
失語症男子離家失聯，家屬焦急尋找，就怕他發生意外。圖／家屬提供

監視器 新竹 火車站

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