柳杉林遮天蔽日 大鹿林道將交管半年疏林

通往觀霧國家森林遊樂區最重要的聯外道路「大鹿林道」，將從9月起實施交管到明年1月，每周一到四白天採每小時放行10分鐘供人車通行，目的是為疏伐已經壓迫到道路的柳杉林，希望改善後能讓林道視線更清楚，確保行車安全。

新竹林管處表示，交管時間將從9月1日起，一直到明年1月14日，期間會在每周一到四的上午7點30分到下午5點30分，以每小時放行10分鐘方式實施交通管制，不過為了不影響假日前往觀霧觀光的遊客，因此周五到周日不實施管制。

林管處指出，因林道20K至22.5K沿線的柳杉林相十分鬱閉，就猶如遮天蔽日，已經影響到林內的透光度，為了有效改善鬱閉情況，因此針對林道兩側的柳杉林下層實施疏伐，預期可以改善行車視線，也不會因密集的枝葉造成壓迫感。

除了可以改善行車視線，林管處還指出疏伐下層林相其實也有助於林木生長健康，可以促進下層地被植物生長，進而減緩地表逕流及土壤沖蝕。

林管處也對遊客及上山居民表示歉意，因交管期間長達半年，如果造成民眾不便還請見諒，但也懇請配合交管實施、聽從現場管制點人員指揮，若有緊急救難或其他需求則會適時機動放行。