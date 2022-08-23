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一窺「魔改師」神秘職業 模型重組創新作品

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
翁千皓因熱愛模型，在36歲那年毅然決然踏上模型改造師一途。記者翁唯真／攝影
翁千皓因熱愛模型，在36歲那年毅然決然踏上模型改造師一途。記者翁唯真／攝影

只要經過「魔改師」的巧手，就能賦予模型新生命，並創造獨一無二作品，42歲的翁千皓就是1名模型改造師，去年參加全國科幻盃模型比賽獲得人形組銅賞獎，更開設相關課程，讓其中1名血癌學生有了生活目標，並奇蹟康復讓他相當感動，透過桃市府青年局輔導，持續推廣模型製作文化。

動漫公仔、模型在全球掀起收藏熱潮，就連立法委員鄭運鵬也時常在臉書分享，更有許多人喜歡重新改造，將模型與場景連結，裝上底座、塗裝新顏色，甚至把模型零件拆掉重新組裝，因此衍生模型改造師。

翁千皓原開設消防用具公司，擁有千萬營收的他，卻仍忘不了小時候喜愛模型的童心，因此開始收藏PVC動漫人偶公仔。在一次日本之旅，偶然看見知名動畫角色艾斯的魔改作品後，赫然發現透過改造模型竟能再創魅力，讓他深受感動，決定收掉公司，投入魔改師這行。

翁千皓表示，2007年創業時，台灣在這方面資訊相當少，因此從海外購買玩具研究材質技巧、故事情境及道具與角色之間的關係，更忍痛將他喜愛的模型拆除重新組裝精進技藝，每件作品起跳都要4小時以上，相當不容易。

為了推廣模型製作文化，張千皓參加「桃園青年職人輔導計畫」並辦理課程，其中1位癌友參加課程後，不僅生活有目標，更奇蹟的重拾健康，讓他相當感動，也更有動力向前。

青年局長陳冠穎表示，今年持續依各級職人需求投入適當資源，像課程補助、行銷宣傳、商業媒合及微型創業輔導等，更與百貨商場合作推職人快閃櫃位，期待職人在嘗試多元通路及客戶後，增加創業成功機率。

翁千皓（右）參加桃市府青年局職人輔導計畫，並開設相關課程。的記者翁唯真／攝影
翁千皓（右）參加桃市府青年局職人輔導計畫，並開設相關課程。的記者翁唯真／攝影
經過翁千皓巧手，將模型重新上色，詮釋出不同風格作品。記者翁唯真／攝影
經過翁千皓巧手，將模型重新上色，詮釋出不同風格作品。記者翁唯真／攝影

創業 桃園

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