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打造1區1旗艦主題公園 鄭文燦：玩攻略找出最愛公園

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦「樂桃園‧公園玩攻略」 專書發表，與會親子、貴賓合影。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦「樂桃園‧公園玩攻略」 專書發表，與會親子、貴賓合影。記者曾增勳／攝影

桃園市長鄭文燦今天下午主持「樂桃園‧公園玩攻略」 專書發表會，介紹大家發掘桃園主題公園暢遊，鄭文燦表示，市府推動一區一旗艦型主題公園，這次與天下文化合作出版公園玩攻略專書，推動公園小旅行，提供民眾按圖索驥，把心目中最喜歡的公園找出來。

市政府工務局在平鎮區乙未保台紀念公園記憶展示廳，舉辦「樂桃園‧公園玩攻略」 專書發表會，鄭文燦帶領貴賓共同貼上祈願卡，推動宜居桃園樂遊公園，現場規畫闖關體驗活動，讓出席親子體驗桃園主題特色公園的魅力。

鄭文燦介紹，他上任後針對都市綠洲公園改造，推出公園適性發展委員會，有專家諮詢會議、居民工作坊及兒童表意權，採用還我特色公園行動聯盟建議，至今完成56座主題式共融公園，每一座公園都有主題式的DNA特色，不再是罐頭式遊具，讓老少共融，全年齡都可以使用，共融公園成桃園城市轉型重要指標，

市府工務局長賴宇亭說，翻開桃園市公園地圖，現有56座共融式公園各有特色，該局去年底完成「樂桃園‧公園玩攻略」電子書，介紹大有梯田生態公園等山河埤海各特色的共融公園，提供市民親子按圖索驥遊玩，該電子書平台的點閱已超過7.7萬次，如今出版實體書，分享給民眾玩。

鄭文燦表示，工務局以每年2億元預算推動共融公園，希望達到一區一旗艦型主題公園做示範，都發局投入營區改造，水務局進行河岸公園建置，風管處推動生態公園，各有特色，總體預算增3、4倍，如今公園入口網站瀏覽率很高，出版專書推動公園小旅行，希望家長按圖索驥，玩過一個公園意猶未盡再玩下一個。

桃園市長鄭文燦（右二）主持「樂桃園‧公園玩攻略」 專書發表，提供親子暢遊好玩。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右二）主持「樂桃園‧公園玩攻略」 專書發表，提供親子暢遊好玩。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右三）主持「樂桃園‧公園玩攻略」 專書發表，提供親子暢遊好玩。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右三）主持「樂桃園‧公園玩攻略」 專書發表，提供親子暢遊好玩。記者曾增勳／攝影

鄭文燦 桃園

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