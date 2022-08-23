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頭份市後天現場徵才活動 1036個工作機會供選擇

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市民生里社區活動中心8月25日上午9點至下午1點，現場徵才活動提供1036個工作機會。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供
苗栗縣頭份市民生里社區活動中心8月25日上午9點至下午1點，現場徵才活動提供1036個工作機會。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署8月25日上午9點至下午1點，在苗栗縣頭份市民生里社區活動中心（中華路595號）辦理現場徵才活動，18家廠商參加，提供1036個工作機會。

這場徵才聯合跨產業廠商參加，71種多元職類供民眾選擇，桃竹苗分署苗栗就業中心主任陳懷峰表示，職缺包括高科技紡織業菁華工業開出年薪上看百萬高薪，徵求紡絲課課長，粉末冶金製造業大廠台灣保來得及科技業力積電，含技術員在內，職缺起薪3萬元以上，力積電新竹廠並提供交通車、銅鑼廠籌備中。

SOGO百貨新竹巨城店、尚順育樂世界、西湖渡假村、馥藝金鬱金香酒店、NU-PASTA/天利食堂及老爺關西高爾夫球場等廠商，誠徵企劃人員、美工人員、客務經理、房務員、餐飲服務員及櫃台人員等，求職者可多把握現場面試機會，展現學經歷，爭取好薪資。

有關更多桃竹苗地區徵才活動、職訓課程、就業資訊可上臺灣就業通（http://www.taiwanjobs.gov.tw）、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署（https://thmr.wda.gov.tw/），或賈桃樂（JobTaole）臉書粉絲團，也可撥打免付費專線0800-777888洽詢。

勞動部 徵才活動 苗栗縣

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