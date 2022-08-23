台塑集團捐千萬讓玩具圖書館建園區 二手玩具椅超環保

成立18年的台灣玩具圖書館協會將於桃園楊梅打造玩具共享園區，預計2025年完工，而台塑生醫集團也與協會合作2年多，今再捐贈1000萬供協會興建園區使用，也推出由二手玩具再製的可麗露造型椅。今也搭配祖孫節活動，讓長幼一起同樂。

協會18年來回收超過400噸玩具，預計今年底動工的共享園區，將打造地下1層、地上5層共558坪的「玩具共享園區」，每年可再生50公噸的二手玩具。

協會理事長葉國芳表示，2020年與台塑生醫暨王長庚公益信託在彰化成立中部最大二手玩具物流中心，現在則將在楊梅打造另一中心，並規畫長者與幼童的托育空間，達到長幼共托的目標。

台塑生醫董事長王瑞瑜指出，與協會合作2年半來，至今已經回收16.6公噸的二手玩具，並藉由免費申請平台，讓需要玩具的社福與公益團體申請領用，累計發送7490公斤的二手玩具，今更捐贈1000萬讓協會興建園區。

而現場也有小巧可愛的椅子，椅子50％成分是利用二手玩具製作，為了讓椅子更加穩固，再加入其他原料，設計師韓世國指出，塑膠其實是環保的產品，只要回收就可再製，只是使用的人不環保，才產生大量廢棄，希望藉由椅子傳達永續概念。

桃園市長鄭文燦今也出席表示，玩具要平權讓偏鄉小孩也有玩的權力，而玩具醫生也相當重要，如何修復增加使用年限，最後是所有玩具都應該有下一個主人，感謝台塑集團捐贈，相信園區打造完後可展現教育價值。