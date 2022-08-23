苗栗醫院急重症大樓4億經費缺口 蘇貞昌：全力支持

衛福部苗栗醫院籌建的急重症醫療大樓擴建工程雖已獲中央核定，但因坪數增加及國際原物料上漲，經費從8億多元增至12億多元，出現近4億缺口，行政院長蘇貞昌上午到苗栗醫院視察， 宣布行政院全力支持擴建案經費，且相關設備應一次到位，苗醫是全縣唯一公立醫院，地方期盼醫療資源持續改善，解決縣民因急重症遠赴外縣市就醫的不便 。

蘇貞昌上午由衛福部政務次長王必勝、行政院政務顧問徐定禎陪同視察苗栗醫院，苗栗縣長徐耀昌及立委徐志榮、陳超明等人都到場爭取相關建設；苗栗地區醫療資源不足，鄉親急重症往往得遠赴外地就醫，一向是縣民關切的重要議題。

苗醫院長李明輝簡報指出，急重症醫療大樓總樓地板面積約4040坪，為地上7層、地下1層建築，原獲中央核定約8.44億元，但因坪數增加425坪及國際原物料上漲，經費增至12.25億元，6月已重送計畫到中央修正。大樓完工後可擴大收治能量，減少民眾跨區就醫習慣，總床位增至175床，其中急性床位增加135床。此外，院內的放射腫瘤治療中心擴建案工程約987坪，工程約2.88億元。

蘇貞昌強調，他深知縣政財源困難之苦，但國民健康非常重要且不分藍綠，他這次接行政院長以來已在全國新建、擴建17所醫院，苗醫是苗栗縣唯一公立醫院，除衛福部已核定的放射腫瘤中心，計畫擴建的急重症大樓不足4億元經費他也答應支持，且要求相關機器設備「一次到位」，不是只有空殼的擴建案，已要求衛福部盡速推動興建完成。